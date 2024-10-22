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В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского - 22.10.2024, ПРАЙМ
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В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского
В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского - 22.10.2024, ПРАЙМ
В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского
Польские власти считают "неправильным" то, что украинский лидер Владимир Зеленский не показывает тайные приложения к своему так называемому "плану победы". На... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:06+0300
2024-10-22T12:06+0300
польша
украина
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Польские власти считают "неправильным" то, что украинский лидер Владимир Зеленский не показывает тайные приложения к своему так называемому "плану победы". На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.Речь главы польского МИД транслировала радиостанция Radio ZET."Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский."План победы", представленный Зеленским, включает в себя пять пунктов, такие как присоединение к НАТО и размещение в Украине "пакета неядерного сдерживания" России, а также секретные приложения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительный мирный план для Киева заключается в осознании бесперспективности его политики.
https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852296302.html
польша
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польша, украина, владимир зеленский
ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:06 22.10.2024
 
В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского

В МИД Польши назвали неправильным сокрытие Украиной приложений к "плану победы"

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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ВАРШАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Польские власти считают "неправильным" то, что украинский лидер Владимир Зеленский не показывает тайные приложения к своему так называемому "плану победы". На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.
Речь главы польского МИД транслировала радиостанция Radio ZET.
"Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский.
"План победы", представленный Зеленским, включает в себя пять пунктов, такие как присоединение к НАТО и размещение в Украине "пакета неядерного сдерживания" России, а также секретные приложения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительный мирный план для Киева заключается в осознании бесперспективности его политики.
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ПОЛЬШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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