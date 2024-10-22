https://1prime.ru/20241022/ukraina-852323899.html

В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского

В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского - 22.10.2024, ПРАЙМ

В Польше указали на важный нюанс "плана победы" Зеленского

Польские власти считают "неправильным" то, что украинский лидер Владимир Зеленский не показывает тайные приложения к своему так называемому "плану победы". На... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T12:06+0300

2024-10-22T12:06+0300

2024-10-22T12:06+0300

польша

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de920d6316b30fad3ab6f4abf4f83ef9.jpg

ВАРШАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Польские власти считают "неправильным" то, что украинский лидер Владимир Зеленский не показывает тайные приложения к своему так называемому "плану победы". На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.Речь главы польского МИД транслировала радиостанция Radio ZET."Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский."План победы", представленный Зеленским, включает в себя пять пунктов, такие как присоединение к НАТО и размещение в Украине "пакета неядерного сдерживания" России, а также секретные приложения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительный мирный план для Киева заключается в осознании бесперспективности его политики.

https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852296302.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина, владимир зеленский