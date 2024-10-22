https://1prime.ru/20241022/ukraina-852325339.html

МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС

МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ

МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС

МИД Украины раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом говорится в сообщении украинского... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T12:33+0300

2024-10-22T12:33+0300

2024-10-22T12:33+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. МИД Украины раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства."Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань", - сказано в публикации министерства в социальной сети Х.Ранее генеральный секретарь ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС и планируется, что на полях этого саммита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.Министерство иностранных дел Украины назвало выбор Гутерриша "неправильным" и "подрывающим репутацию ООН".

https://1prime.ru/20241009/mid-852075787.html

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