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МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
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МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС
МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС
МИД Украины раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом говорится в сообщении украинского... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:33+0300
2024-10-22T12:33+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. МИД Украины раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства."Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань", - сказано в публикации министерства в социальной сети Х.Ранее генеральный секретарь ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС и планируется, что на полях этого саммита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.Министерство иностранных дел Украины назвало выбор Гутерриша "неправильным" и "подрывающим репутацию ООН".
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украина, оон, брикс
Политика, УКРАИНА, ООН, БРИКС
12:33 22.10.2024
 
МИД Украины обиделся на генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС

МИД Украины обиделся на генсека ООН за согласие посетить саммит БРИКС в Казани

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. МИД Украины раскритиковал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань", - сказано в публикации министерства в социальной сети Х.
Ранее генеральный секретарь ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС и планируется, что на полях этого саммита состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, где будут обсуждаться вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.
Министерство иностранных дел Украины назвало выбор Гутерриша "неправильным" и "подрывающим репутацию ООН".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД
9 октября, 11:51
 
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