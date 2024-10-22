https://1prime.ru/20241022/ukraina-852335212.html
Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Украине
Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Украине
Перспективы переговорного процесса по украинскому вопросу зависят от итогов президентских выборов в Соединенных Штатах, сообщил украинский лидер Владимир... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:30+0300
2024-10-22T16:30+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Перспективы переговорного процесса по украинскому вопросу зависят от итогов президентских выборов в Соединенных Штатах, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание France Presse."Это зависит от выборов в Соединенных Штатах", - сказал политик в ходе встречи с журналистами.Кроме того, как добавил Зеленский, он ждет, что победитель на выборах должен будет "продемонстрировать свою политику очень быстро" и не ждать до инаугурации в январе. Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Зеленский выдвигает определенные требования, но мирным диалогом это не является. Более того, как заметил российский лидер, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры.
https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852296302.html
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россия, украина, сша, выборы в сша
РОССИЯ, УКРАИНА, США, выборы в США
Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Украине
Зеленский: переговоры по Украине зависят от результатов выборов в США
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Перспективы переговорного процесса по украинскому вопросу зависят от итогов президентских выборов в Соединенных Штатах, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание France Presse.
"Это зависит от выборов в Соединенных Штатах", - сказал политик в ходе встречи с журналистами.
Кроме того, как добавил Зеленский, он ждет, что победитель на выборах должен будет "продемонстрировать свою политику очень быстро" и не ждать до инаугурации в январе.
Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Зеленский выдвигает определенные требования, но мирным диалогом это не является. Более того, как заметил российский лидер, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры.
"Они опасаются". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский на Западе