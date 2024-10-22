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Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере
Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере - 22.10.2024, ПРАЙМ
Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере
Венесуэла готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере, заявил президент республики Николас Мадуро. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T22:43+0300
2024-10-22T22:44+0300
экономика
мадуро
брикс
проекты
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Венесуэла готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере, заявил президент республики Николас Мадуро. "Делси Родригес (вице-президент, министр нефти Венесуэлы - ред.) приехала предложить пакет проектов, возможностей для инвестиций странам БРИКС+, и есть хорошие новости по данному направлению", - сказал Мадуро журналистам, встречающим его в аэропорту Казани. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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мадуро, брикс, проекты
Экономика, Мадуро, БРИКС, проекты
22:43 22.10.2024 (обновлено: 22:44 22.10.2024)
 
Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере

Мадуро: Венесуэла готова предложить БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Каролина Кабрал
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Венесуэла готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере, заявил президент республики Николас Мадуро.
"Делси Родригес (вице-президент, министр нефти Венесуэлы - ред.) приехала предложить пакет проектов, возможностей для инвестиций странам БРИКС+, и есть хорошие новости по данному направлению", - сказал Мадуро журналистам, встречающим его в аэропорту Казани.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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Венесуэла назвала конфискацию президентского самолета пиратством
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
ЭкономикаМадуроБРИКСпроекты
 
 
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