https://1prime.ru/20241022/venesuela-852343463.html

Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере

Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере - 22.10.2024, ПРАЙМ

Мадуро предложил БРИКС+ пакет проектов в нефтяной сфере

Венесуэла готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере, заявил президент республики Николас Мадуро. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T22:43+0300

2024-10-22T22:43+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Венесуэла готова предложить странам БРИКС+ пакет проектов и возможностей в нефтяной сфере, заявил президент республики Николас Мадуро. "Делси Родригес (вице-президент, министр нефти Венесуэлы - ред.) приехала предложить пакет проектов, возможностей для инвестиций странам БРИКС+, и есть хорошие новости по данному направлению", - сказал Мадуро журналистам, встречающим его в аэропорту Казани. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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мадуро, брикс, проекты