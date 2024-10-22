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МВФ предсказал Украине замедление роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах
МВФ предсказал Украине замедление роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ предсказал Украине замедление роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 3% с дальнейшим замедлением до 2,5% в 2025 году, следует из доклада... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:08+0300
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 3% с дальнейшим замедлением до 2,5% в 2025 году, следует из доклада организации. Как указано в отчете фонда, после роста в 2023 году на 5,3%, украинская экономика замедлится до 3% в текущем году с последующим ослаблением темпов роста до 2,5%. Украина будет продолжать сталкиваться с высокой безработицей, которая в 2024 году ожидается на уровне 14,2%, а в 2025 году - 12,7%, а также с инфляцией, которая после замедления до 5,8% в этом году увеличится до 9% в следующем. Национальный банк Украины в мае прогнозировал, что экономика страны к концу года вырастет на 3%, инфляция будет на уровне 8,2%. Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году. Оценка реального роста ВВП в текущем году была установлена в диапазоне от 2,5% до 3,5%, тогда как в апреле МВФ прогнозировал рост показателя на уровне 3,5%.
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мвф, украина, ввп
МВФ предсказал Украине замедление роста ВВП Украины в 2024 и 2025 годах
МВФ: рост ВВП Украины замедлится до 3% в 2024 году и до 2,5% в 2025 году
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 3% с дальнейшим замедлением до 2,5% в 2025 году, следует из доклада организации.
Как указано в отчете фонда, после роста в 2023 году на 5,3%, украинская экономика замедлится до 3% в текущем году с последующим ослаблением темпов роста до 2,5%.
Украина будет продолжать сталкиваться с высокой безработицей, которая в 2024 году ожидается на уровне 14,2%, а в 2025 году - 12,7%, а также с инфляцией, которая после замедления до 5,8% в этом году увеличится до 9% в следующем.
Национальный банк Украины в мае прогнозировал, что экономика страны к концу года вырастет на 3%, инфляция будет на уровне 8,2%.
Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины в 2024 году. Оценка реального роста ВВП в текущем году была установлена в диапазоне от 2,5% до 3,5%, тогда как в апреле МВФ прогнозировал рост показателя на уровне 3,5%.
Легко "соскочить" не получится. Запад заплатит за Украину высокую цену