Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/vyplaty-852341645.html
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка - 22.10.2024, ПРАЙМ
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T20:13+0300
2024-10-22T20:14+0300
экономика
асв
выплаты
банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3080c5af1d32a86e1b23681aef2c8340.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация. Банк России отозвал у Автоградбанка лицензию на осуществление банковских операций 17 июня 2024 года. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 августа 2024 года в кредитной организации введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на АСВ. "АСВ приступит к расчетам с кредиторами после формирования реестра требований кредиторов 11 ноября 2024 года. До конца года будут полностью погашены требования первой очереди и 70% третьей", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Отмечается, что в соответствии с отчетом о деятельности АСВ и финансовом состоянии Автоградбанка общая сумма активов на 1 октября 2024 года составила 7,4 миллиарда рублей, в том числе денежные средства - 5 миллиардов рублей. АСВ сообщает, что к 22 октября 2024 года в реестр требований кредиторов Автоградбанка включены требования 637 кредиторов на общую сумму 5,79 миллиарда рублей, в том числе в первую очередь включены требования 363 кредиторов в размере 2,16 миллиарда рублей. На рассмотрении у АСВ находятся требования на сумму 0,26 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20241021/kivi-bank-852305109.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bc1b0c3bfb3d156c124e61e1d3a50d92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
асв, выплаты, банк
Экономика, АСВ, выплаты, банк
20:13 22.10.2024 (обновлено: 20:14 22.10.2024)
 
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка

АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Агентства по страхованию вкладов.
Табличка на здании Агентства по страхованию вкладов. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация.
Банк России отозвал у Автоградбанка лицензию на осуществление банковских операций 17 июня 2024 года. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 августа 2024 года в кредитной организации введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на АСВ.
"АСВ приступит к расчетам с кредиторами после формирования реестра требований кредиторов 11 ноября 2024 года. До конца года будут полностью погашены требования первой очереди и 70% третьей", - сообщается в Telegram-канале АСВ.
Отмечается, что в соответствии с отчетом о деятельности АСВ и финансовом состоянии Автоградбанка общая сумма активов на 1 октября 2024 года составила 7,4 миллиарда рублей, в том числе денежные средства - 5 миллиардов рублей.
Сайт QIWI, открытый на смартфоне - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
Вчера, 16:37
АСВ сообщает, что к 22 октября 2024 года в реестр требований кредиторов Автоградбанка включены требования 637 кредиторов на общую сумму 5,79 миллиарда рублей, в том числе в первую очередь включены требования 363 кредиторов в размере 2,16 миллиарда рублей. На рассмотрении у АСВ находятся требования на сумму 0,26 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаАСВвыплатыбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала