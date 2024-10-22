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АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка

АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка - 22.10.2024, ПРАЙМ

АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация. | 22.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация. Банк России отозвал у Автоградбанка лицензию на осуществление банковских операций 17 июня 2024 года. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 августа 2024 года в кредитной организации введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на АСВ. "АСВ приступит к расчетам с кредиторами после формирования реестра требований кредиторов 11 ноября 2024 года. До конца года будут полностью погашены требования первой очереди и 70% третьей", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Отмечается, что в соответствии с отчетом о деятельности АСВ и финансовом состоянии Автоградбанка общая сумма активов на 1 октября 2024 года составила 7,4 миллиарда рублей, в том числе денежные средства - 5 миллиардов рублей. АСВ сообщает, что к 22 октября 2024 года в реестр требований кредиторов Автоградбанка включены требования 637 кредиторов на общую сумму 5,79 миллиарда рублей, в том числе в первую очередь включены требования 363 кредиторов в размере 2,16 миллиарда рублей. На рассмотрении у АСВ находятся требования на сумму 0,26 миллиарда рублей.

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асв, выплаты, банк