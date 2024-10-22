https://1prime.ru/20241022/vyplaty-852341645.html
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка - 22.10.2024, ПРАЙМ
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T20:13+0300
2024-10-22T20:13+0300
2024-10-22T20:14+0300
экономика
асв
выплаты
банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3080c5af1d32a86e1b23681aef2c8340.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация. Банк России отозвал у Автоградбанка лицензию на осуществление банковских операций 17 июня 2024 года. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 августа 2024 года в кредитной организации введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на АСВ. "АСВ приступит к расчетам с кредиторами после формирования реестра требований кредиторов 11 ноября 2024 года. До конца года будут полностью погашены требования первой очереди и 70% третьей", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Отмечается, что в соответствии с отчетом о деятельности АСВ и финансовом состоянии Автоградбанка общая сумма активов на 1 октября 2024 года составила 7,4 миллиарда рублей, в том числе денежные средства - 5 миллиардов рублей. АСВ сообщает, что к 22 октября 2024 года в реестр требований кредиторов Автоградбанка включены требования 637 кредиторов на общую сумму 5,79 миллиарда рублей, в том числе в первую очередь включены требования 363 кредиторов в размере 2,16 миллиарда рублей. На рассмотрении у АСВ находятся требования на сумму 0,26 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20241021/kivi-bank-852305109.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_bc1b0c3bfb3d156c124e61e1d3a50d92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
асв, выплаты, банк
Экономика, АСВ, выплаты, банк
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка
АСВ начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты кредиторам Автоградбанка 11 ноября 2024 года, сообщает госкорпорация.
Банк России отозвал у Автоградбанка лицензию на осуществление банковских операций 17 июня 2024 года. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 15 августа 2024 года в кредитной организации введена процедура принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на АСВ.
"АСВ приступит к расчетам с кредиторами после формирования реестра требований кредиторов 11 ноября 2024 года. До конца года будут полностью погашены требования первой очереди и 70% третьей", - сообщается в Telegram-канале АСВ.
Отмечается, что в соответствии с отчетом о деятельности АСВ и финансовом состоянии Автоградбанка общая сумма активов на 1 октября 2024 года составила 7,4 миллиарда рублей, в том числе денежные средства - 5 миллиардов рублей.
АСВ продлило расчеты с кредиторами "Киви банка"
АСВ сообщает, что к 22 октября 2024 года в реестр требований кредиторов Автоградбанка включены требования 637 кредиторов на общую сумму 5,79 миллиарда рублей, в том числе в первую очередь включены требования 363 кредиторов в размере 2,16 миллиарда рублей. На рассмотрении у АСВ находятся требования на сумму 0,26 миллиарда рублей.