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В МИД Польши высказались о высылке посла России - 22.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241022/vysylka-852343157.html
В МИД Польши высказались о высылке посла России
В МИД Польши высказались о высылке посла России - 22.10.2024, ПРАЙМ
В МИД Польши высказались о высылке посла России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в эфире Польского телевидения, что "нельзя исключить" высылку посла Российской Федерации. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T22:00+0300
2024-10-22T22:05+0300
политика
польша
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в эфире Польского телевидения, что "нельзя исключить" высылку посла Российской Федерации. Ранее глава польского внешнеполитического ведомства сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил."Если бы мы выслали посла, то они (Российская Федерация – прим. ред.) сделали бы то же самое, - заявил министр иностранных дел. - До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Российская Федерация даст "болезненный ответ" на отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.
https://1prime.ru/20241022/zakharova-852337125.html
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польша, высылка дипломатов
Политика, Польша, высылка дипломатов
22:00 22.10.2024 (обновлено: 22:05 22.10.2024)
 
В МИД Польши высказались о высылке посла России

Глава МИД Польши заявил, что не исключает высылку посла России

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© flickr.com / Terra Libera
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в эфире Польского телевидения, что "нельзя исключить" высылку посла Российской Федерации.
Ранее глава польского внешнеполитического ведомства сообщил об отзыве согласия на работу российского консульства в Познани и признании в скором времени сотрудников консульства "нежелательными лицами" в стране. Комментируя это решение, Сикорский заявил, что оно связано с его понедельничным заявлением о задержании диверсанта, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по наводке спецслужб РФ. При этом ни одного доказательства глава МИД не представил.
"Если бы мы выслали посла, то они (Российская Федерация – прим. ред.) сделали бы то же самое, - заявил министр иностранных дел. - До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить".
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ
17:14
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Российская Федерация даст "болезненный ответ" на отзыв согласия на работу консульства РФ в Познани.
 
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