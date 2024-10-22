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Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России

Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России - 22.10.2024, ПРАЙМ

Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах | 22.10.2024, ПРАЙМ

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах в общий кредит Киеву на 50 млрд долларов (45 миллиардов евро) с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, заморозку которых в Москве не раз называли воровством. Рейндерс выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, где во вторник ожидается утверждение кредита стран ЕС Киеву на 35 миллиардов евро в рамках этого общего кредита G7. "Позднее на этой неделе 25 октября в Вашингтоне партнеры по G7 объявят о своих взносах", - сообщил Рейндерс. На этой неделе в США ожидается заседание министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки". В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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