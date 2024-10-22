https://1prime.ru/20241022/vznosy-852315121.html
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T10:53+0300
2024-10-22T10:53+0300
2024-10-22T10:57+0300
экономика
украина
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах в общий кредит Киеву на 50 млрд долларов (45 миллиардов евро) с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, заморозку которых в Москве не раз называли воровством. Рейндерс выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, где во вторник ожидается утверждение кредита стран ЕС Киеву на 35 миллиардов евро в рамках этого общего кредита G7. "Позднее на этой неделе 25 октября в Вашингтоне партнеры по G7 объявят о своих взносах", - сообщил Рейндерс. На этой неделе в США ожидается заседание министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки". В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/20241014/orban-852162492.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ек
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России
ЕК: G7 25 октября объявит о взносах в кредит Киеву на $50 млрд под активы РФ
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах в общий кредит Киеву на 50 млрд долларов (45 миллиардов евро) с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, заморозку которых в Москве не раз называли воровством.
Рейндерс выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, где во вторник ожидается утверждение кредита стран ЕС Киеву на 35 миллиардов евро в рамках этого общего кредита G7.
"Позднее на этой неделе 25 октября в Вашингтоне партнеры по G7 объявят о своих взносах", - сообщил Рейндерс.
На этой неделе в США ожидается заседание министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки".
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
СМИ раскрыли способ Орбана помочь Трампу через кредит Украине