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Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах | 22.10.2024, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах в общий кредит Киеву на 50 млрд долларов (45 миллиардов евро) с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, заморозку которых в Москве не раз называли воровством. Рейндерс выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, где во вторник ожидается утверждение кредита стран ЕС Киеву на 35 миллиардов евро в рамках этого общего кредита G7. "Позднее на этой неделе 25 октября в Вашингтоне партнеры по G7 объявят о своих взносах", - сообщил Рейндерс. На этой неделе в США ожидается заседание министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки". В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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Экономика, УКРАИНА, ЕК
10:53 22.10.2024 (обновлено: 10:57 22.10.2024)
 
Страны G7 объявят о взносах в кредит Киеву под активы России

ЕК: G7 25 октября объявит о взносах в кредит Киеву на $50 млрд под активы РФ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны "Большой семерки" (G7) на встрече 25 октября в Вашингтоне объявят о своих конкретных взносах в общий кредит Киеву на 50 млрд долларов (45 миллиардов евро) с погашением из доходов от замороженных суверенных активов России, заморозку которых в Москве не раз называли воровством.
Рейндерс выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии, где во вторник ожидается утверждение кредита стран ЕС Киеву на 35 миллиардов евро в рамках этого общего кредита G7.
"Позднее на этой неделе 25 октября в Вашингтоне партнеры по G7 объявят о своих взносах", - сообщил Рейндерс.
На этой неделе в США ожидается заседание министров финансов и глав центробанков стран "Большой семерки".
В МИД РФ ранее неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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