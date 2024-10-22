https://1prime.ru/20241022/zakharova-852337125.html
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ - 22.10.2024, ПРАЙМ
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ
Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:14+0300
2024-10-22T17:14+0300
2024-10-22T17:14+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - отметила дипломат.В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что сотрудники консульства будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.Об этом решении он сообщил после ареста предполагаемого диверсанта, которого обвиняют в планировании поджогов по заказу российских спецслужб. Однако Сикорский не предоставил никаких доказательств причастности России к этим событиям. Он подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против западных стран, включая Польшу.
https://1prime.ru/20241022/ugrozy-852334797.html
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Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Мария Захарова
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ
Захарова: РФ болезненно ответит на отзыв согласия на работу консульства в Познани
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - отметила дипломат.
В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что сотрудники консульства будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
Об этом решении он сообщил после ареста предполагаемого диверсанта, которого обвиняют в планировании поджогов по заказу российских спецслужб. Однако Сикорский не предоставил никаких доказательств причастности России к этим событиям. Он подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против западных стран, включая Польшу.
Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России