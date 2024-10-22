https://1prime.ru/20241022/zakharova-852337125.html

Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ

Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ - 22.10.2024, ПРАЙМ

Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ

Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:14+0300

2024-10-22T17:14+0300

2024-10-22T17:14+0300

политика

россия

польша

мария захарова

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - отметила дипломат.В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что сотрудники консульства будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.Об этом решении он сообщил после ареста предполагаемого диверсанта, которого обвиняют в планировании поджогов по заказу российских спецслужб. Однако Сикорский не предоставил никаких доказательств причастности России к этим событиям. Он подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против западных стран, включая Польшу.

https://1prime.ru/20241022/ugrozy-852334797.html

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россия, польша, мария захарова