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Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ - 22.10.2024, ПРАЙМ
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ
Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:14+0300
2024-10-22T17:14+0300
политика
россия
польша
мария захарова
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - отметила дипломат.В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что сотрудники консульства будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.Об этом решении он сообщил после ареста предполагаемого диверсанта, которого обвиняют в планировании поджогов по заказу российских спецслужб. Однако Сикорский не предоставил никаких доказательств причастности России к этим событиям. Он подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против западных стран, включая Польшу.
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россия, польша, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, Мария Захарова
17:14 22.10.2024
 
Польше обещали болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства РФ

Захарова: РФ болезненно ответит на отзыв согласия на работу консульства в Познани

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМ. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Варшава получит болезненный ответ на отзыв согласия на работу консульства России в Познани, заявила в беседе с агентством РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ", - отметила дипломат.
В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что сотрудники консульства будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши.
Об этом решении он сообщил после ареста предполагаемого диверсанта, которого обвиняют в планировании поджогов по заказу российских спецслужб. Однако Сикорский не предоставил никаких доказательств причастности России к этим событиям. Он подчеркнул, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против западных стран, включая Польшу.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России
16:19
 
ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАМария Захарова
 
 
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