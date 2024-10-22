https://1prime.ru/20241022/zelenskiy-852334929.html
Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский
Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский - 22.10.2024, ПРАЙМ
Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский
Германия скептически относится к возможности вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:24+0300
2024-10-22T16:24+0300
2024-10-22T16:24+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Германия скептически относится к возможности вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Факт, что немецкая сторона скептически относится к нашему присоединению к НАТО... они боятся вопроса НАТО-Германии с точки зрения реакции России", - цитирует Зеленского Agence France Press.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что НАТО не хочет включаться в конфликт на Украине, чтобы избежать ухудшения ситуации. Он добавил, что поддержка Германией членства Киева в НАТО зависит от США.Зеленский также упомянул поддержку Италии, Великобритании и видимую "уверенность Франции" в пути Украины к членству в НАТО.
https://1prime.ru/20241022/ukraina-852323899.html
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Германия скептически относится к членству Украины в НАТО, заявил Зеленский
Зеленский: Германия скептически относится к перспективе членства Украины в НАТО
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Германия скептически относится к возможности вступления Украины в НАТО. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Факт, что немецкая сторона скептически относится к нашему присоединению к НАТО... они боятся вопроса НАТО-Германии с точки зрения реакции России", - цитирует Зеленского Agence France Press.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что НАТО не хочет включаться в конфликт на Украине, чтобы избежать ухудшения ситуации. Он добавил, что поддержка Германией членства Киева в НАТО зависит от США.
Зеленский также упомянул поддержку Италии, Великобритании и видимую "уверенность Франции" в пути Украины к членству в НАТО.
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