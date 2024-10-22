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Цена на золото обновила исторический рекорд - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/zoloto-852339630.html
Цена на золото обновила исторический рекорд
Цена на золото обновила исторический рекорд - 22.10.2024, ПРАЙМ
Цена на золото обновила исторический рекорд
Цена на золото растет во вторник вечером, обновила очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T18:26+0300
2024-10-22T18:26+0300
экономика
золото
цена
рекорд
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером, обновила очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,05 доллара, или на 0,65% - до 2 756,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 34,73 доллара за унцию. Несколькими минутами ранее стоимость золота достигала нового исторического максимума в 2 757,65 доллара за тройскую унцию. С начала года металл подорожал на 32%. "Золото является одним из самых сильных сырьевых товаров в этом году. Его рост более чем на 30% до сих пор поддерживался оптимизмом относительно понижения ставок, активными закупками металла центробанками, а также сделками в Азии", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ING Bank NV. Повышенные геополитические риски и неопределенность в США перед президентскими выборами в ноябре также способствуют росту спроса на активы-убежища, отмечают эксперты.
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золото, цена, рекорд
Экономика, золото, цена, рекорд
18:26 22.10.2024
 
Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото обновила очередной исторический рекорд

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером, обновила очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,05 доллара, или на 0,65% - до 2 756,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 34,73 доллара за унцию.
Несколькими минутами ранее стоимость золота достигала нового исторического максимума в 2 757,65 доллара за тройскую унцию. С начала года металл подорожал на 32%.
"Золото является одним из самых сильных сырьевых товаров в этом году. Его рост более чем на 30% до сих пор поддерживался оптимизмом относительно понижения ставок, активными закупками металла центробанками, а также сделками в Азии", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ING Bank NV.
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