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Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото обновила исторический рекорд - 22.10.2024, ПРАЙМ

Цена на золото обновила исторический рекорд

Цена на золото растет во вторник вечером, обновила очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T18:26+0300

2024-10-22T18:26+0300

2024-10-22T18:26+0300

экономика

золото

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рекорд

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет во вторник вечером, обновила очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,05 доллара, или на 0,65% - до 2 756,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,91% - до 34,73 доллара за унцию. Несколькими минутами ранее стоимость золота достигала нового исторического максимума в 2 757,65 доллара за тройскую унцию. С начала года металл подорожал на 32%. "Золото является одним из самых сильных сырьевых товаров в этом году. Его рост более чем на 30% до сих пор поддерживался оптимизмом относительно понижения ставок, активными закупками металла центробанками, а также сделками в Азии", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ING Bank NV. Повышенные геополитические риски и неопределенность в США перед президентскими выборами в ноябре также способствуют росту спроса на активы-убежища, отмечают эксперты.

https://1prime.ru/20241021/zoloto-852298443.html

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золото, цена, рекорд