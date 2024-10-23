https://1prime.ru/20241023/akkuyu-852376477.html

Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г

Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г

Российская Федерация рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосеть Турции в 2025 году, заявил президент России Владимир | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T18:59+0300

2024-10-23T18:59+0300

2024-10-23T19:04+0300

энергетика

владимир путин

аэс "аккую"

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосеть Турции в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.Президент России назвал строительство первой турецкой АЭС "флагманским совместным проектом". По его словам, работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20241010/vliyanie-852096229.html

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владимир путин, аэс "аккую"