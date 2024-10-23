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Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г
Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г
Российская Федерация рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосеть Турции в 2025 году, заявил президент России Владимир | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T18:59+0300
2024-10-23T19:04+0300
энергетика
владимир путин
аэс "аккую"
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосеть Турции в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.Президент России назвал строительство первой турецкой АЭС "флагманским совместным проектом". По его словам, работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики", - сказал Путин.
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владимир путин, аэс "аккую"
Энергетика, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
18:59 23.10.2024 (обновлено: 19:04 23.10.2024)
 
Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 г

Путин: рассчитываем, что АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в 2025 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российская Федерация рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосеть Турции в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент России назвал строительство первой турецкой АЭС "флагманским совместным проектом". По его словам, работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики", - сказал Путин.
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2024
АЭС "Аккую" оценит влияние остановки поставок оборудования немецкой Siemens
10 октября, 08:05
 
ЭнергетикаВладимир ПутинАЭС "Аккую"
 
 
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