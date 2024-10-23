Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия шестикратно увеличила поставки алюминия в Индию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/alyuminiy-852344395.html
Россия шестикратно увеличила поставки алюминия в Индию
Россия шестикратно увеличила поставки алюминия в Индию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Россия шестикратно увеличила поставки алюминия в Индию
Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T06:36+0300
2024-10-23T06:36+0300
экономика
россия
индия
алюминий
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cd3d3b73389ab86f49abba6d9294c471.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных индийского министерства торговли и промышленности. При этом суммарные поставки за первые восемь месяцев этого года сократились на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 32,7 миллиона долларов. За весь прошлый год Индия купила у РФ алюминия на 50,2 миллиона долларов. Больше всего в августе Нью-Дели покупал у Москвы алюминиевую проволоку (почти на 4 миллиона долларов), различные изделия из алюминия (1,5 миллиона), плиты и листы из алюминия (430 тысяч долларов), а также сплавы необработанного алюминия (300 тысяч). Всего за август Индия импортировала алюминия на 801,3 миллиона долларов, а за восемь месяцев - почти на 5 миллиардов долларов. Россия в списке поставщиков в Индию в августе заняла лишь 25-е место, а лидерами стали Китай (190 миллионов долларов), США (105 миллионов) и ОАЭ (55 миллионов).
https://1prime.ru/20241023/udobreniya-852344119.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_246c0f6e167fc31128620a0668751c1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, алюминий
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, алюминий
06:36 23.10.2024
 
Россия шестикратно увеличила поставки алюминия в Индию

Россия в августе в шесть раз увеличила поставки алюминия в Индию

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкНЛМК
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россия в августе увеличила поставки алюминия в Индию более чем в 6 раз в годовом выражении – до максимальных с мая 6,15 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных индийского министерства торговли и промышленности.
При этом суммарные поставки за первые восемь месяцев этого года сократились на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 32,7 миллиона долларов. За весь прошлый год Индия купила у РФ алюминия на 50,2 миллиона долларов.
Больше всего в августе Нью-Дели покупал у Москвы алюминиевую проволоку (почти на 4 миллиона долларов), различные изделия из алюминия (1,5 миллиона), плиты и листы из алюминия (430 тысяч долларов), а также сплавы необработанного алюминия (300 тысяч).
Всего за август Индия импортировала алюминия на 801,3 миллиона долларов, а за восемь месяцев - почти на 5 миллиардов долларов. Россия в списке поставщиков в Индию в августе заняла лишь 25-е место, а лидерами стали Китай (190 миллионов долларов), США (105 миллионов) и ОАЭ (55 миллионов).
Производство удобрений - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Россия в августе сократила экспорт удобрений в Индию в 17 раз
05:20
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯалюминий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала