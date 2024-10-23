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Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию - 23.10.2024, ПРАЙМ
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, а Россия готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков этой страны, говорится в сообщении | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:08+0300
2024-10-23T15:08+0300
2024-10-23T15:17+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, а Россия готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков этой страны, говорится в сообщении Минтранса РФ."Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию... Также РФ готова рассмотреть заявки малазийских авиакомпаний на выполнение полетов в Россию", - говорится в сообщении.По словам замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина, для запуска прямых рейсов необходимо получить согласие от наземных служб аэропортов Малайзии для обслуживания и заправки топливом российских воздушных судов, указывается в сообщении. Кроме того, полеты будут зависеть от интереса со стороны туристов и экономической целесообразности для перевозчиков."С 21 по 25 октября запланированы двусторонние переговоры с делегациями 29 стран", - заключили в ведомстве.
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россия, малайзия
Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию
Минтранс: авиакомпании РФ готовятся возобновить полеты в Малайзию
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию, а Россия готова рассмотреть заявки на полеты от перевозчиков этой страны, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Российские авиакомпании готовятся возобновить полеты в Малайзию... Также РФ готова рассмотреть заявки малазийских авиакомпаний на выполнение полетов в Россию", - говорится в сообщении.
По словам замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина, для запуска прямых рейсов необходимо получить согласие от наземных служб аэропортов Малайзии для обслуживания и заправки топливом российских воздушных судов, указывается в сообщении. Кроме того, полеты будут зависеть от интереса со стороны туристов и экономической целесообразности для перевозчиков.
"С 21 по 25 октября запланированы двусторонние переговоры с делегациями 29 стран", - заключили в ведомстве.