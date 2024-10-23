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В "СберСтраховании" назвали самую страхуемую марку авто по каско

В "СберСтраховании" назвали самую страхуемую марку авто по каско - 23.10.2024, ПРАЙМ

В "СберСтраховании" назвали самую страхуемую марку авто по каско

Автомобили Kia стали лидерами в страховании по каско в "Сбербанк Страховании" за последние три года, в тройку лидеров также входят марки Hyundai и отечественная | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T12:04+0300

2024-10-23T12:04+0300

2024-10-23T12:04+0300

россия

сбербанк

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Автомобили Kia стали лидерами в страховании по каско в "Сбербанк Страховании" за последние три года, в тройку лидеров также входят марки Hyundai и отечественная Lada, рассказал на встрече с журналистами генеральный директор компании Михаил Волков. "Kia — самая страхуемая марка по каско в "СберСтраховании". На нее оформили больше всего полисов с момента запуска добровольного автострахования в компании. На корейский бренд Kia пришлось 10% от всех заключенных договоров каско за 3 года. При этом по итогам каждого из них марка оказывалась на первом месте. Следом по количеству полисов идут Hyundai (7%), отечественная Lada (7%), Toyota (6%) и Volkswagen (5%)", - отметил он на пресс-конференции, посвященной 10-летию "Сбербанк Страхования". По его словам, на китайские марки, которые два года назад начали стремительно набирать популярность в России, сегодня приходится 14% от общего количества оформленных полисов каско за три года. При этом доля авто из Поднебесной среди договоров, заключенных только в 2024 году, составляет 27%. А самыми популярными китайскими марками за этот период являются Changan (6% от всех заключенных договоров каско за 2024 год), Geely (5%) и Chery (4%). "Когда мы разрабатывали наши продукты каско и выходили на рынок автострахования, то понимали, что автомобили сегодня обеспечивают определенный уровень комфорта и мобильности практически каждой семье. Этот уровень важно поддерживать, при этом рисков, которым подвержено авто, довольно много. Так, за 3 года мы урегулировали более 22 тысяч страховых случаев по каско, выплатив порядка 3,8 миллиарда рублей", - отметил Волков. "Сбербанк страхование" ("СберСтрахование") - дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2023 год составил 64,7 миллиарда рублей (по данным управленческой отчетности). Входит в топ-10 универсальных страховых компаний РФ по объему сборов. Рейтинговый класс по шкале "Эксперт РА" - ruAAА.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк