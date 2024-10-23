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В России вырос выпуск легковых автомобилей

В России вырос выпуск легковых автомобилей - 23.10.2024, ПРАЙМ

В России вырос выпуск легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября текущего года выросло на 39,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:11+0300

2024-10-23T19:11+0300

2024-10-23T19:11+0300

экономика

росстат

легковые автомобилии

производство

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября текущего года выросло на 39,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 508 тысяч единиц, в сентябре рост выпуска легковушек составил 2,7%, сообщил Росстат. Производство грузовых автомобилей за отчетный период составило 141 тысяч штук, что на 11,7% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. В сентябре выпуск грузовиков вырос на 3,9% в годовом выражении. Производство автобусов массой более 5 тонн за девять месяцев 2024 года выросло на 17,1%, до 5 тонн – на 2,2%. Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств в январе-сентябре увеличился на 12,5% - до 165 тысяч единиц, в том числе в сентябре - на 8,4%.

https://1prime.ru/20241022/avto-852312930.html

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росстат, легковые автомобилии, производство