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В России вырос выпуск легковых автомобилей
В России вырос выпуск легковых автомобилей - 23.10.2024, ПРАЙМ
В России вырос выпуск легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября текущего года выросло на 39,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:11+0300
2024-10-23T19:11+0300
2024-10-23T19:11+0300
экономика
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легковые автомобилии
производство
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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября текущего года выросло на 39,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 508 тысяч единиц, в сентябре рост выпуска легковушек составил 2,7%, сообщил Росстат. Производство грузовых автомобилей за отчетный период составило 141 тысяч штук, что на 11,7% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. В сентябре выпуск грузовиков вырос на 3,9% в годовом выражении. Производство автобусов массой более 5 тонн за девять месяцев 2024 года выросло на 17,1%, до 5 тонн – на 2,2%. Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств в январе-сентябре увеличился на 12,5% - до 165 тысяч единиц, в том числе в сентябре - на 8,4%.
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росстат, легковые автомобилии, производство
Экономика, Росстат, легковые автомобилии, производство
В России вырос выпуск легковых автомобилей
Росстат: выпуск легковых автомобилей в России за 9 месяцев вырос на 39,3%
МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября текущего года выросло на 39,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 508 тысяч единиц, в сентябре рост выпуска легковушек составил 2,7%, сообщил Росстат.
Производство грузовых автомобилей за отчетный период составило 141 тысяч штук, что на 11,7% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. В сентябре выпуск грузовиков вырос на 3,9% в годовом выражении.
Производство автобусов массой более 5 тонн за девять месяцев 2024 года выросло на 17,1%, до 5 тонн – на 2,2%.
Названы самые мощные авто, которые стоят дешевле двух миллионов рублей
Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств в январе-сентябре увеличился на 12,5% - до 165 тысяч единиц, в том числе в сентябре - на 8,4%.