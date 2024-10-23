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Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября
Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября - 23.10.2024, ПРАЙМ
Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября
25 октября Банк России может повысить ключевую ставку до 21 процента, считают финансовые аналитики SberCIB Investment Research, данные приводит издание РБК. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:47+0300
2024-10-23T11:47+0300
банк россии
россия
ставка банка россии
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. 25 октября Банк России может повысить ключевую ставку до 21 процента, считают финансовые аналитики SberCIB Investment Research, данные приводит издание РБК.Сообщается, что такой прогноз обусловлен, в первую очередь, рост планов расходов Минфина на текущий год. Кроме того, как пишет издание, потребительские цены растут повышенными темпами, а инфляционные ожидания россиян и производителей достаточно высоки.Более того, отмечается лишь незначительное замедление темпов кредитования. По данным Банка России, прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил два процента, у физических лиц — 1,1 процента.В то же время, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю в четыре процента, рост общего кредитного портфеля должен замедлиться до среднего темпа в 0,6–1 процента месяц к месяцу.
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россия, ставка банка россии, сбербанк
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, Сбербанк
11:47 23.10.2024
 
Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября

Эксперты "Сбера" ожидают роста ключевой ставки до 21% в октябре

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. 25 октября Банк России может повысить ключевую ставку до 21 процента, считают финансовые аналитики SberCIB Investment Research, данные приводит издание РБК.
Сообщается, что такой прогноз обусловлен, в первую очередь, рост планов расходов Минфина на текущий год. Кроме того, как пишет издание, потребительские цены растут повышенными темпами, а инфляционные ожидания россиян и производителей достаточно высоки.
Более того, отмечается лишь незначительное замедление темпов кредитования. По данным Банка России, прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил два процента, у физических лиц — 1,1 процента.
В то же время, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю в четыре процента, рост общего кредитного портфеля должен замедлиться до среднего темпа в 0,6–1 процента месяц к месяцу.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Российские банки будут повышать ипотечные ставки, заявили эксперты
Вчера, 11:01
 
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