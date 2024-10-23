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Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября

Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября - 23.10.2024, ПРАЙМ

Аналитики "Сбера" предсказали повышение ставки Банка России 25 октября

25 октября Банк России может повысить ключевую ставку до 21 процента, считают финансовые аналитики SberCIB Investment Research, данные приводит издание РБК. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:47+0300

2024-10-23T11:47+0300

2024-10-23T11:47+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. 25 октября Банк России может повысить ключевую ставку до 21 процента, считают финансовые аналитики SberCIB Investment Research, данные приводит издание РБК.Сообщается, что такой прогноз обусловлен, в первую очередь, рост планов расходов Минфина на текущий год. Кроме того, как пишет издание, потребительские цены растут повышенными темпами, а инфляционные ожидания россиян и производителей достаточно высоки.Более того, отмечается лишь незначительное замедление темпов кредитования. По данным Банка России, прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил два процента, у физических лиц — 1,1 процента.В то же время, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю в четыре процента, рост общего кредитного портфеля должен замедлиться до среднего темпа в 0,6–1 процента месяц к месяцу.

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россия, ставка банка россии, сбербанк