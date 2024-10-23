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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 октября - 23.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,71 копейки - до 13,5192 рубля, курс доллара вырос на 4,61 копейки, до 96,6379... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T17:27+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,71 копейки - до 13,5192 рубля, курс доллара вырос на 4,61 копейки, до 96,6379 рубля, курс евро снизился на 48,45 копейки, до 104,3815 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют
Банк России, РОССИЯ, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 24 октября
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 13,51, доллара - 96,63, евро - 104,38 руб
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,71 копейки - до 13,5192 рубля, курс доллара вырос на 4,61 копейки, до 96,6379 рубля, курс евро снизился на 48,45 копейки, до 104,3815 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.