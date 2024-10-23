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Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля

Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля - 23.10.2024, ПРАЙМ

Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля

Российские банки готовят необходимую инфраструктуру для полноценного запуска операций с цифровым рублем, рассказали РИА Новости в опрошенных кредитных... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T20:38+0300

2024-10-23T20:38+0300

2024-10-23T20:38+0300

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банки

цифровой рубль

инфраструктура

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские банки готовят необходимую инфраструктуру для полноценного запуска операций с цифровым рублем, рассказали РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года. "ПСБ подготовит всю необходимую инфраструктуру для проведения операций в цифровых рублях в обозначенные ЦБ сроки. В настоящее время мы расширяем пилот по количеству участников фокус-группы, планируем увеличить набор доступного им функционала согласно планам ЦБ. Мы ожидаем внедрения новых опций для клиентов со стороны Банка России, которые позволят в полной мере использовать потенциал цифрового рубля", - рассказали в пресс-службе банка. "В первом квартале 2025 года ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля. Банк ожидает запуска технологии от Банка России", - сообщили в пресс-службе ВТБ. Там также напомнили, что в августе 2023 года ВТБ первым из российских банков в пилотном режиме запустил операции в цифровых рублях. В пресс-службе банка "Дом.РФ" сообщили, что в настоящий момент банк планово ведет подготовку к полноценному запуску операций с цифровым рублем. "У Банка России есть требования для банков по участию в проекте цифрового рубля, предписанные в нормативных актах. Эти требования включают в себя, например, отказоустойчивость и безопасность. В связи с этим определенный объем затрат будет связан с закупкой дополнительной инфраструктуры и средств защиты информации", - рассказали в банке "Дом.РФ". "МТС банк", как сообщила его пресс-служба, в числе крупнейших российских банков планирует обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями до 1 июля 2025 года. Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями началось в августе 2023 года. В пилотировании участвуют 12 банков. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, в ближайшее время к платформе цифрового рубля подключатся еще три банка, а в 2025 году к тестированию присоединятся еще порядка 14-15 банков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, цифровой рубль, инфраструктура