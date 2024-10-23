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Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля
Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля - 23.10.2024, ПРАЙМ
Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля
Российские банки готовят необходимую инфраструктуру для полноценного запуска операций с цифровым рублем, рассказали РИА Новости в опрошенных кредитных... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T20:38+0300
2024-10-23T20:38+0300
экономика
банки
цифровой рубль
инфраструктура
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские банки готовят необходимую инфраструктуру для полноценного запуска операций с цифровым рублем, рассказали РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года. "ПСБ подготовит всю необходимую инфраструктуру для проведения операций в цифровых рублях в обозначенные ЦБ сроки. В настоящее время мы расширяем пилот по количеству участников фокус-группы, планируем увеличить набор доступного им функционала согласно планам ЦБ. Мы ожидаем внедрения новых опций для клиентов со стороны Банка России, которые позволят в полной мере использовать потенциал цифрового рубля", - рассказали в пресс-службе банка. "В первом квартале 2025 года ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля. Банк ожидает запуска технологии от Банка России", - сообщили в пресс-службе ВТБ. Там также напомнили, что в августе 2023 года ВТБ первым из российских банков в пилотном режиме запустил операции в цифровых рублях. В пресс-службе банка "Дом.РФ" сообщили, что в настоящий момент банк планово ведет подготовку к полноценному запуску операций с цифровым рублем. "У Банка России есть требования для банков по участию в проекте цифрового рубля, предписанные в нормативных актах. Эти требования включают в себя, например, отказоустойчивость и безопасность. В связи с этим определенный объем затрат будет связан с закупкой дополнительной инфраструктуры и средств защиты информации", - рассказали в банке "Дом.РФ". "МТС банк", как сообщила его пресс-служба, в числе крупнейших российских банков планирует обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями до 1 июля 2025 года. Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями началось в августе 2023 года. В пилотировании участвуют 12 банков. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, в ближайшее время к платформе цифрового рубля подключатся еще три банка, а в 2025 году к тестированию присоединятся еще порядка 14-15 банков.
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банки, цифровой рубль, инфраструктура
Экономика, Банки, цифровой рубль, инфраструктура
20:38 23.10.2024
 
Российские банки готовят инфраструктуру для запуска цифрового рубля

Банки РФ готовят инфраструктуру для запуска операций с цифровым рублем

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские банки готовят необходимую инфраструктуру для полноценного запуска операций с цифровым рублем, рассказали РИА Новости в опрошенных кредитных организациях.
В сентябре ЦБ РФ сообщил, что направил в Минфин предложения по изменению законодательства, согласно которым системно значимые банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.
Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется на доработку своих систем срок до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям — до 1 июля 2027 года.
"ПСБ подготовит всю необходимую инфраструктуру для проведения операций в цифровых рублях в обозначенные ЦБ сроки. В настоящее время мы расширяем пилот по количеству участников фокус-группы, планируем увеличить набор доступного им функционала согласно планам ЦБ. Мы ожидаем внедрения новых опций для клиентов со стороны Банка России, которые позволят в полной мере использовать потенциал цифрового рубля", - рассказали в пресс-службе банка.
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"В первом квартале 2025 года ВТБ будет технически готов к использованию цифрового рубля. Банк ожидает запуска технологии от Банка России", - сообщили в пресс-службе ВТБ. Там также напомнили, что в августе 2023 года ВТБ первым из российских банков в пилотном режиме запустил операции в цифровых рублях.
В пресс-службе банка "Дом.РФ" сообщили, что в настоящий момент банк планово ведет подготовку к полноценному запуску операций с цифровым рублем.
"У Банка России есть требования для банков по участию в проекте цифрового рубля, предписанные в нормативных актах. Эти требования включают в себя, например, отказоустойчивость и безопасность. В связи с этим определенный объем затрат будет связан с закупкой дополнительной инфраструктуры и средств защиты информации", - рассказали в банке "Дом.РФ".
"МТС банк", как сообщила его пресс-служба, в числе крупнейших российских банков планирует обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями до 1 июля 2025 года.
Пилотирование операций с реальными цифровыми рублями началось в августе 2023 года. В пилотировании участвуют 12 банков. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, в ближайшее время к платформе цифрового рубля подключатся еще три банка, а в 2025 году к тестированию присоединятся еще порядка 14-15 банков.
 
ЭкономикаБанкицифровой рубльинфраструктура
 
 
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