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ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России
ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России
По итогам прошлого квартала было обнаружено более 2 тысяч поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:57+0300
2024-10-23T13:57+0300
банк россии
мошенничество
банкноты
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. По итогам прошлого квартала было обнаружено более 2 тысяч поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в материалах ЦБ. "В третьем квартале 2024 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 2 057 поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3 106)", - сказано в материалах. В том числе были выявлены 1 254 поддельные пятитысячные банкноты, 630 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 101 поддельная двухтысячная банкнота. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей - две. "Также было выявлено 10 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей", - указывается в материалах. Также по данным ЦБ, за квартал была выявлена 251 поддельная банкнота иностранных государств. Из них в июле обнаружено 78 подделок, в августе — 74, в сентябре — 99. Большинство составили "доллары" - 165 купюр. Также было обнаружено 83 поддельных бумажек евро. Кроме того, были обнаружены три поддельных бумажных китайских юаня.
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мошенничество, банкноты
Банк России, мошенничество, банкноты
13:57 23.10.2024
 
ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России

ЦБ: число выявленных поддельных банкнот в РФ в III квартале снизилось на треть

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей
Презентация обновленных банкнот Банка России номиналом 1000 и 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. По итогам прошлого квартала было обнаружено более 2 тысяч поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в материалах ЦБ.
"В третьем квартале 2024 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 2 057 поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3 106)", - сказано в материалах.
В том числе были выявлены 1 254 поддельные пятитысячные банкноты, 630 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 101 поддельная двухтысячная банкнота. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей - две.
"Также было выявлено 10 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей", - указывается в материалах.
Также по данным ЦБ, за квартал была выявлена 251 поддельная банкнота иностранных государств. Из них в июле обнаружено 78 подделок, в августе — 74, в сентябре — 99. Большинство составили "доллары" - 165 купюр. Также было обнаружено 83 поддельных бумажек евро. Кроме того, были обнаружены три поддельных бумажных китайских юаня.
 
Банк Россиимошенничествобанкноты
 
 
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