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ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России

ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России - 23.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение числа выявленных поддельных банкнот в России

По итогам прошлого квартала было обнаружено более 2 тысяч поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:57+0300

2024-10-23T13:57+0300

2024-10-23T13:57+0300

банк россии

мошенничество

банкноты

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. По итогам прошлого квартала было обнаружено более 2 тысяч поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в материалах ЦБ. "В третьем квартале 2024 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 2 057 поддельных денежных знаков Банка России, что на 33,77% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3 106)", - сказано в материалах. В том числе были выявлены 1 254 поддельные пятитысячные банкноты, 630 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 101 поддельная двухтысячная банкнота. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей - две. "Также было выявлено 10 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей", - указывается в материалах. Также по данным ЦБ, за квартал была выявлена 251 поддельная банкнота иностранных государств. Из них в июле обнаружено 78 подделок, в августе — 74, в сентябре — 99. Большинство составили "доллары" - 165 купюр. Также было обнаружено 83 поддельных бумажек евро. Кроме того, были обнаружены три поддельных бумажных китайских юаня.

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мошенничество, банкноты