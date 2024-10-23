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На российских АЗС подорожали бензин и дизтопливо

На российских АЗС подорожали бензин и дизтопливо - 23.10.2024, ПРАЙМ

На российских АЗС подорожали бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена бензина в России с 14 по 21 октября выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,97 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,18%, или на 12 | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T19:08+0300

2024-10-23T19:08+0300

2024-10-23T19:09+0300

экономика

росстат

дизельное топливо

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 14 по 21 октября выросла на 0,17%, или на 10 копеек - до 58,97 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,18%, или на 12 копеек, до 67,21 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 7 по 14 октября, средняя цена бензина выросла на 0,1%, или на 6 копеек - до 58,87 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,09%, или на 6 копеек, до 67,09 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,11% - до 53,67 рубля за литр, Аи-95 - на 0,12%, до 58,95 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,49% - до 79,98 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 15 по 21 октября составила 0,2%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 71 регионе страны. Сильнее всего за отчетный период он подорожал в Республике Коми - на 1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%. Снижение цен наблюдалось в республиках Тыва и Алтай (-0,1%). При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. В начале октября вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://1prime.ru/20241017/benzin-852229317.html

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росстат, дизельное топливо