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СПбМТСБ протестирует новый порядок внебиржевых сделок с топливом

СПбМТСБ протестирует новый порядок внебиржевых сделок с топливом - 23.10.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ протестирует новый порядок внебиржевых сделок с топливом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) завершает работу над новой системой регистрации данных о внебиржевых сделках с... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T18:45+0300

2024-10-23T18:45+0300

2024-10-23T18:46+0300

экономика

спбмтсб

внебиржевые операции

топливо

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) завершает работу над новой системой регистрации данных о внебиржевых сделках с нефтепродуктами, которая в том числе позволит бороться с "серым" экспортом, готовится до конца года предложить ее участникам рынка для тестирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки. СПбМТСБ в мае сообщала о подготовке изменений в систему регистрации внебиржевых договоров. Сейчас торговая площадка ведет реестр внебиржевых сделок с нефтепродуктами, которые осуществляются только в крупном опте - объемом не менее 60 тонн. Кроме того, в реестр пока не попадают сделки с топливом, изначально приобретенным на бирже. Отвечая на вопрос агентства о текущем этапе работ над изменениями в систему регистрации, в СПбМТСБ сообщили, что проект поправок в соответствующее постановление правительства содержит "все необходимые положения в части расширения перечня договоров на поставку нефтепродуктов, подлежащих регистрации". Там уточнили, что изменения еще не утверждены кабмином, но биржа уже ведет работу с участниками рынка - в первую очередь с регистрирующими компаниями, которые автоматизируют процесс передачи данных на биржу. "Разработка системы находится на завершающей стадии и до конца года биржа будет готова предложить ее для ознакомления и тестирования внешним пользователям", - добавили в СПбМТСБ. В июне президент СПбМТСБ Игорь Артемьев пояснял РИА Новости, что новый порядок регистрации внебиржевых договоров улучшит прослеживаемость товара на топливном рынке, что позволит предотвратить "серый" экспорт нефтепродуктов. Под "серым" экспортом подразумевается схема, когда трейдеры покупают топливо по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. Согласно правилам торгов СПбМТСБ на рынке нефтепродуктов, товар, который приобретается на бирже, должен быть поставлен на территорию России.

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спбмтсб, внебиржевые операции, топливо