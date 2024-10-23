https://1prime.ru/20241023/boeing--852363719.html
Компания Boeing в четыре раза нарастила чистый убыток
Компания Boeing в четыре раза нарастила чистый убыток - 23.10.2024, ПРАЙМ
Компания Boeing в четыре раза нарастила чистый убыток
Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, приходящийся на... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:11+0300
2024-10-23T15:11+0300
2024-10-23T15:11+0300
чистый убыток
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, приходящийся на акционеров, за первые три квартала года увеличился в четыре раза в годовом выражении - до 7,952 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненный убыток за отчетный период вырос до 12,91 доллара на акцию с 3,64 доллара. Выручка Boeing снизилась на 8% - до 51,275 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала Boeing получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, который увеличился в 3,7 раза - до 6,17 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию вырос до 9,97 доллара с 2,7 доллара годом ранее, скорректированный убыток составил 10,44 доллара на акцию при прогнозе убытка в 10,33 доллара. Квартальная выручка в годовом исчислении сократилась на 1,5%, до 17,84 миллиарда долларов при прогнозе в 18,23 миллиарда. Выручка подразделения коммерческих самолетов снизилась в третьем квартале на 5,5% - до 7,443 миллиарда долларов. На предварительных торгах в США акции компании снижаются в цене на 0,61%. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
https://1prime.ru/20241020/boeing-852289472.html
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чистый убыток
Компания Boeing в четыре раза нарастила чистый убыток
Чистый убыток Boeing по итогам января-сентября достиг восьми миллиардов долларов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, приходящийся на акционеров, за первые три квартала года увеличился в четыре раза в годовом выражении - до 7,952 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненный убыток за отчетный период вырос до 12,91 доллара на акцию с 3,64 доллара. Выручка Boeing снизилась на 8% - до 51,275 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала Boeing получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, который увеличился в 3,7 раза - до 6,17 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию вырос до 9,97 доллара с 2,7 доллара годом ранее, скорректированный убыток составил 10,44 доллара на акцию при прогнозе убытка в 10,33 доллара.
Квартальная выручка в годовом исчислении сократилась на 1,5%, до 17,84 миллиарда долларов при прогнозе в 18,23 миллиарда. Выручка подразделения коммерческих самолетов снизилась в третьем квартале на 5,5% - до 7,443 миллиарда долларов.
На предварительных торгах в США акции компании снижаются в цене на 0,61%.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
Boeing продал свою оборонную "дочку"