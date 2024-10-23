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"Газпром нефть" создала бренд для электрозарядной инфраструктуры на АЗС - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" создала бренд для электрозарядной инфраструктуры на АЗС
"Газпром нефть" создала бренд для электрозарядной инфраструктуры на АЗС - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром нефть" создала бренд для электрозарядной инфраструктуры на АЗС
"Газпром нефть" будет развивать электрозарядную инфраструктуру на своих АЗС под брендом "Розетка", объявила компания. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:47+0300
2024-10-23T11:47+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" будет развивать электрозарядную инфраструктуру на своих АЗС под брендом "Розетка", объявила компания. "Газпром нефть" зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности бренд "Розетка". Новый товарный знак компании будет использован для оформления электрозарядной инфраструктуры на АЗС, федеральных автомагистралях и в партнерских локациях", - говорится в сообщении. Электрозарядная сеть "Газпром нефти" насчитывает уже более 60 станций, электрозарядные пункты оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут, в зависимости от ее емкости; в следующем году число зарядных станций компании будет увеличено до 140, уточнили в компании. "Рынок услуг для электромобилей — это новое и быстро развивающееся направление, и для компании важно выделить свое предложение с помощью уникальных и запоминающихся атрибутов. Регистрация собственного розничного бренда позволит создать единый надежный сервис обслуживания клиентов с высокими стандартами качества", - отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.
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россия
Энергетика, РОССИЯ
11:47 23.10.2024
 
"Газпром нефть" создала бренд для электрозарядной инфраструктуры на АЗС

"Газпром нефть" создала бренд "Розетка" для электрозарядной инфраструктуры на АЗС

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Газпром нефть" будет развивать электрозарядную инфраструктуру на своих АЗС под брендом "Розетка", объявила компания.
"Газпром нефть" зарегистрировала в Федеральной службе по интеллектуальной собственности бренд "Розетка". Новый товарный знак компании будет использован для оформления электрозарядной инфраструктуры на АЗС, федеральных автомагистралях и в партнерских локациях", - говорится в сообщении.
Электрозарядная сеть "Газпром нефти" насчитывает уже более 60 станций, электрозарядные пункты оснащаются оборудованием отечественного производства и позволяют зарядить батарею любого электромобиля за 25–30 минут, в зависимости от ее емкости; в следующем году число зарядных станций компании будет увеличено до 140, уточнили в компании.
"Рынок услуг для электромобилей — это новое и быстро развивающееся направление, и для компании важно выделить свое предложение с помощью уникальных и запоминающихся атрибутов. Регистрация собственного розничного бренда позволит создать единый надежный сервис обслуживания клиентов с высокими стандартами качества", - отметил директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский.
 
ЭнергетикаРОССИЯ
 
 
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