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Новые перспективы. Глобальный Юг осознал преимущества БРИКС

Новые перспективы. Глобальный Юг осознал преимущества БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ

Новые перспективы. Глобальный Юг осознал преимущества БРИКС

В России проходит 16-й саммит БРИКС — первая личная встреча лидеров после расширения объединения, пишет китайское издание Global Times. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T08:31+0300

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2024-10-23T08:31+0300

брикс

китай

россия

новый банк развития брикс

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В России проходит 16-й саммит БРИКС — первая личная встреча лидеров после расширения объединения, пишет китайское издание Global Times.Как напоминается в публикации, БРИКС в расширенном составе охватывает почти половину населения Земли, а ВВП уже превосходит ВВП "Большой семерки".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что объединение обретает новую силу и представительство. БРИКС является локомотивом Глобального Юга и мировой экономики, рупором мнений и интересов этой части планеты.Вступление в БРИКС содействует развитию экономики и торговли, снижает зависимость от американского доллара и укрепляет международный авторитет. БРИКС создает условия для взаимовыгодного взаимодействия и преимуществ, указывается в статье.Новый банк развития в Шанхае оказывает финансовую поддержку членам объединения. Созданы Центр развития и сотрудничества Китая и БРИКС в области искусственного интеллекта и научно-инновационный парк "Китай-БРИКС". Взаимодействие распространяется на передовые области, такие как зеленое развитие и биотехнологииКак подчеркивается в публикации, БРИКС отстаивает справедливый и равноправный многополярный мир. Объединение охватывает разнообразные политические системы и модели экономического развития. БРИКС придерживается принципов открытости, взаимовыгодного сотрудничества и честности.Что касается дальнейших перспектив, то саммит в Казани может стать новой главой единения и развития Глобального Юга. Китай будет продолжать сотрудничать со всеми сторонами, содействуя устойчивому сотрудничеству, отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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