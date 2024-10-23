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Мировая экономика разваливается. В БРИКС+ ищут новые пути развития

Мировая экономика разваливается. В БРИКС+ ищут новые пути развития - 23.10.2024, ПРАЙМ

Мировая экономика разваливается. В БРИКС+ ищут новые пути развития

На этой неделе проходят саммит БРИКС+ и ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка. МВФ и Всемирный банк обсуждают, как стать эффективнее и реагировать на... | 23.10.2024, ПРАЙМ

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экономика

брикс

китай

россия

мвф

всемирный банк

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. На этой неделе проходят саммит БРИКС+ и ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка. МВФ и Всемирный банк обсуждают, как стать эффективнее и реагировать на изменение климата. БРИКС+ стремится изменить мировой порядок, созданный США и их союзниками, пишет австралийское издание The Sydney Morning Herald.БРИКС+ включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, а также Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Объединение представляет 45% мирового населения и 35% ВВП, в то время как "Большая семерка" — 10% населения и 30% ВВП.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Россия и Китай стремятся к созданию независимой финансовой инфраструктуры. Сам БРИКС+ неоднороден и имеет разные цели и экономические обстоятельства: Россия и Китай хотят соперничать с Западом, но некоторые члены зависят от торговли с ним. При этом усилия России по созданию единой валюты не увенчались успехом, говорится в статье.В то же время минимум два десятка стран, включая Турцию, рассматривают возможность членства в группе БРИКС+. Россия и Китай стремятся создать альянс Глобального Востока с Глобальным Югом. Они заинтересованы в создании независимой от Запада финансовой инфраструктуры и хотят привлечь больше стран к созданию альтернативной платформы для международных платежей.Со своей стороны, МВФ и Всемирный банк будут обсуждать, как стать эффективнее и реагировать на изменение климата. Также проблемой является то, что мировой государственный долг достигнет рекордной отметки в 100 триллионов долларов к концу года. При этом МВФ и Всемирный банк сталкиваются с экзистенциальными угрозами. Они должны развиваться, чтобы соответствовать требованиям XXI века. Боязнь второго срока Дональда Трампа поможет им собраться с силами, пишет автор.Как предполагается в статье, на саммите БРИКС+ будет больше разговоров, чем дела, поскольку у его членов мало общего. "Если же все-таки дойдет до дела, то существует перспектива раскола мира на соперничающие блоки, один из которых возглавят США (если Трамп не разнесет страну на части), а другой — Китай, станет немного реальнее", — отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, китай, россия, мвф, всемирный банк