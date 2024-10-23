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Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене

Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене

БРИКС показывает динамичное развитие, укрепление своего авторитета и влияния в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:14+0300

2024-10-23T11:14+0300

2024-10-23T11:23+0300

россия

брикс

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. БРИКС показывает динамичное развитие, укрепление своего авторитета и влияния в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин."Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах", - сказал глава государства в ходе открытия заседания саммита объединения в узком составе. Отмечается, что в ходе заседания в узком составе главы делегаций планируют обсудить актуальные вопросы глобальной повестки, а также обменяться позициями в отношении сотрудничества БРИКС на международной арене.В то же время участники обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения и вопрос о потенциальном расширении состава участников.Владимир Путин уточнил, что страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире. По его словам, члены объединения обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, который и поможет им в упрочении своего авторитета в мире.

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россия, брикс, владимир путин