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Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене
БРИКС показывает динамичное развитие, укрепление своего авторитета и влияния в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:14+0300
2024-10-23T11:23+0300
россия
брикс
владимир путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. БРИКС показывает динамичное развитие, укрепление своего авторитета и влияния в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин."Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах", - сказал глава государства в ходе открытия заседания саммита объединения в узком составе. Отмечается, что в ходе заседания в узком составе главы делегаций планируют обсудить актуальные вопросы глобальной повестки, а также обменяться позициями в отношении сотрудничества БРИКС на международной арене.В то же время участники обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения и вопрос о потенциальном расширении состава участников.Владимир Путин уточнил, что страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире. По его словам, члены объединения обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, который и поможет им в упрочении своего авторитета в мире.
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россия, брикс, владимир путин
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин
11:14 23.10.2024 (обновлено: 11:23 23.10.2024)
 
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене

Путин: БРИКС активно развивается, укрепляет авторитет и влияние в мировых делах

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. БРИКС показывает динамичное развитие, укрепление своего авторитета и влияния в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
"Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах", - сказал глава государства в ходе открытия заседания саммита объединения в узком составе.
Отмечается, что в ходе заседания в узком составе главы делегаций планируют обсудить актуальные вопросы глобальной повестки, а также обменяться позициями в отношении сотрудничества БРИКС на международной арене.
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами
10:31
В то же время участники обсудят ситуацию, которая складывается в контексте дальнейшего финансового взаимодействия в рамках объединения и вопрос о потенциальном расширении состава участников.
Владимир Путин уточнил, что страны, участвующие в саммите БРИКС, не на словах, а на деле проявляют ответственность за положение дел в мире. По его словам, члены объединения обладают огромным политическим, экономическим, научным и демографическим потенциалом, который и поможет им в упрочении своего авторитета в мире.
 
РОССИЯБРИКСВладимир Путин
 
 
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