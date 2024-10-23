https://1prime.ru/20241023/briks-852358773.html

Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров

Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров - 23.10.2024, ПРАЙМ

Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров

Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров десятков стран и международных организаций, а президент России Владимир Путин председательствует на встрече, несмотря на... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T12:43+0300

2024-10-23T12:43+0300

2024-10-23T12:43+0300

брикс

россия

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров десятков стран и международных организаций, а президент России Владимир Путин председательствует на встрече, несмотря на санкции и международную изоляцию, пишет британское издание The Telegraph.Сейчас БРИКС включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Иран и Египет. Группа стремится противостоять западной гегемонии и засилью на мировых рынках. Важность блока подчеркивает присутствие на саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, хотя экономический центр тяжести мира смещается на восток, но западные финансовые системы все еще остаются влиятельными.Западные страны, включая Великобританию, ввели санкции против России, хотя она их выдержала. Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий Кремля, но в Совбезе ООН Россия наложила на документ вето.Саммит посетил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, несмотря на ранее высказанную критику в адрес России. Украинцы в ярости из-за его присутствия, считая это поддержкой Москвы. Кроме того, и ООН, и сам Гутерреш заняли морально неоднозначную позицию по ближневосточному конфликту, отмечает автор.При этом мероприятие БРИКС совпало с заседаниями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне, напоминается в публикации.Автор называет саммит важным для баланса мировой власти и будущего Украины. Поддержку Киева, по его мнению, может ослабить победа Дональда Трампа на выборах президента США.Как отмечает автор, мероприятие в Казани демонстрирует желание ряда стран "показать Западу кукиш и доказать, что его влияние уже не так сильно, как прежде".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, россия, антониу гутерреш, оон