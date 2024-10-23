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Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров
Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров - 23.10.2024, ПРАЙМ
Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров
Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров десятков стран и международных организаций, а президент России Владимир Путин председательствует на встрече, несмотря на... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:43+0300
2024-10-23T12:43+0300
брикс
россия
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров десятков стран и международных организаций, а президент России Владимир Путин председательствует на встрече, несмотря на санкции и международную изоляцию, пишет британское издание The Telegraph.Сейчас БРИКС включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Иран и Египет. Группа стремится противостоять западной гегемонии и засилью на мировых рынках. Важность блока подчеркивает присутствие на саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, хотя экономический центр тяжести мира смещается на восток, но западные финансовые системы все еще остаются влиятельными.Западные страны, включая Великобританию, ввели санкции против России, хотя она их выдержала. Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий Кремля, но в Совбезе ООН Россия наложила на документ вето.Саммит посетил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, несмотря на ранее высказанную критику в адрес России. Украинцы в ярости из-за его присутствия, считая это поддержкой Москвы. Кроме того, и ООН, и сам Гутерреш заняли морально неоднозначную позицию по ближневосточному конфликту, отмечает автор.При этом мероприятие БРИКС совпало с заседаниями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне, напоминается в публикации.Автор называет саммит важным для баланса мировой власти и будущего Украины. Поддержку Киева, по его мнению, может ослабить победа Дональда Трампа на выборах президента США.Как отмечает автор, мероприятие в Казани демонстрирует желание ряда стран "показать Западу кукиш и доказать, что его влияние уже не так сильно, как прежде".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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брикс, россия, антониу гутерреш, оон
БРИКС, РОССИЯ, Антониу Гутерреш, ООН
12:43 23.10.2024
 
Telegraph: несмотря на попытки изоляции, в Казани собрались десятки лидеров

Показали Западу кукиш. Саммит БРИКС собрал десятки мировых лидеров

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл для участия в XVI саммите БРИКС
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл для участия в XVI саммите БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров десятков стран и международных организаций, а президент России Владимир Путин председательствует на встрече, несмотря на санкции и международную изоляцию, пишет британское издание The Telegraph.
Сейчас БРИКС включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Иран и Египет. Группа стремится противостоять западной гегемонии и засилью на мировых рынках. Важность блока подчеркивает присутствие на саммите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Как отмечается, хотя экономический центр тяжести мира смещается на восток, но западные финансовые системы все еще остаются влиятельными.
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Мировая экономика разваливается. В БРИКС+ ищут новые пути развития
10:29
Западные страны, включая Великобританию, ввели санкции против России, хотя она их выдержала. Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением действий Кремля, но в Совбезе ООН Россия наложила на документ вето.
Саммит посетил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, несмотря на ранее высказанную критику в адрес России. Украинцы в ярости из-за его присутствия, считая это поддержкой Москвы. Кроме того, и ООН, и сам Гутерреш заняли морально неоднозначную позицию по ближневосточному конфликту, отмечает автор.
При этом мероприятие БРИКС совпало с заседаниями Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне, напоминается в публикации.
Автор называет саммит важным для баланса мировой власти и будущего Украины. Поддержку Киева, по его мнению, может ослабить победа Дональда Трампа на выборах президента США.
Как отмечает автор, мероприятие в Казани демонстрирует желание ряда стран "показать Западу кукиш и доказать, что его влияние уже не так сильно, как прежде".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
БРИКСРОССИЯАнтониу ГутеррешООН
 
 
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