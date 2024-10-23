https://1prime.ru/20241023/briks-852359651.html

Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС

Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ

Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС

С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:10+0300

2024-10-23T13:10+0300

2024-10-23T13:26+0300

россия

брикс

нато

дмитрий песков

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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - сказал Песков в беседе НТВ. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.Пресс-секретарь российского президента отметил, что притягательность БРИКС заключается в том, что в объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и Евросоюзе.

https://1prime.ru/20241023/briks-852350997.html

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россия, брикс, нато, дмитрий песков