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Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:10+0300
2024-10-23T13:26+0300
россия
брикс
нато
дмитрий песков
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - сказал Песков в беседе НТВ. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.Пресс-секретарь российского президента отметил, что притягательность БРИКС заключается в том, что в объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и Евросоюзе.
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россия, брикс, нато, дмитрий песков
РОССИЯ, БРИКС, НАТО, Дмитрий Песков
13:10 23.10.2024 (обновлено: 13:26 23.10.2024)
 
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС

Песков: с точки зрения подходов БРИКС возражений против участия стран НАТО нет

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
© POOL
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - сказал Песков в беседе НТВ.
Таким образом он ответил на вопрос, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что притягательность БРИКС заключается в том, что в объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и Евросоюзе.
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене
11:14
 
РОССИЯБРИКСНАТОДмитрий Песков
 
 
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