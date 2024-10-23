https://1prime.ru/20241023/briks-852359651.html
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:10+0300
2024-10-23T13:10+0300
2024-10-23T13:26+0300
россия
брикс
нато
дмитрий песков
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - сказал Песков в беседе НТВ. Таким образом он ответил на вопрос, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.Пресс-секретарь российского президента отметил, что притягательность БРИКС заключается в том, что в объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и Евросоюзе.
https://1prime.ru/20241023/briks-852350997.html
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россия, брикс, нато, дмитрий песков
РОССИЯ, БРИКС, НАТО, Дмитрий Песков
Песков допустил участие стран НАТО в БРИКС
Песков: с точки зрения подходов БРИКС возражений против участия стран НАТО нет
КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. С точки зрения основных подходов объединения участие государств Североатлантического альянса в БРИКС возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС каких-то возражений здесь нет", - сказал Песков в беседе НТВ.
Таким образом он ответил на вопрос, могут ли страны НАТО вступать в БРИКС, в том числе Турция.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что притягательность БРИКС заключается в том, что в объединении не ставят условия перед участниками, как в НАТО и Евросоюзе.
Путин отметил высокий авторитет и влияние БРИКС на мировой арене