https://1prime.ru/20241023/briks-852359977.html

Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС

Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС

Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:18+0300

2024-10-23T13:18+0300

2024-10-23T14:07+0300

россия

брикс

владимир путин

продовольствие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852353544_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_5e31ce95568175512208c555ef48a4c5.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. Российский лидер сказал это в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе. По его словам, открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене."Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил Путин. По словам российского лидера, несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур. В этой связи поступило предложение открыть зерновую биржу объединения, которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.

https://1prime.ru/20241023/briks-852344874.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брикс, владимир путин, продовольствие