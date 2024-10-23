https://1prime.ru/20241023/briks-852359977.html
Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС
Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС
Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:18+0300
2024-10-23T13:18+0300
2024-10-23T14:07+0300
россия
брикс
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продовольствие
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. Российский лидер сказал это в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе. По его словам, открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене."Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил Путин. По словам российского лидера, несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур. В этой связи поступило предложение открыть зерновую биржу объединения, которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
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россия, брикс, владимир путин, продовольствие
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин, продовольствие
Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС
Путин: создание "Зерновой биржи" БРИКС защитит нацрынки от вмешательства
КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
Российский лидер сказал это в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе. По его словам, открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.
"Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил Путин.
По словам российского лидера, несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур. В этой связи поступило предложение открыть зерновую биржу объединения, которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
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