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Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС
Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС
Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:18+0300
2024-10-23T14:07+0300
россия
брикс
владимир путин
продовольствие
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. Российский лидер сказал это в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе. По его словам, открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене."Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил Путин. По словам российского лидера, несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур. В этой связи поступило предложение открыть зерновую биржу объединения, которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
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россия, брикс, владимир путин, продовольствие
РОССИЯ, БРИКС, Владимир Путин, продовольствие
13:18 23.10.2024 (обновлено: 14:07 23.10.2024)
 
Путин рассказал о перспективах "Зерновой биржи" БРИКС

Путин: создание "Зерновой биржи" БРИКС защитит нацрынки от вмешательства

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Идея создания "Зерновой биржи" БРИКС может помочь защитить национальные интересы от вмешательства извне и спекуляций. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
Российский лидер сказал это в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе. По его словам, открытие "Зерновой биржи" БРИКС поможет сформировать справедливые индикаторы стоимости зерна на международной арене.
"Реализация этого начинания поможет (БРИКС) защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания", - заявил Путин.
По словам российского лидера, несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масленичных культур. В этой связи поступило предложение открыть зерновую биржу объединения, которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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РОССИЯБРИКСВладимир Путинпродовольствие
 
 
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