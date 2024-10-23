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В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства - 23.10.2024, ПРАЙМ
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства
Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:45+0300
2024-10-23T15:45+0300
экономика
россия
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте декларации стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития", - сказано в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.Страны подтверждают свою приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и обеспечению мощного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического подъема.
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россия, брикс
Экономика, РОССИЯ, БРИКС
15:45 23.10.2024
 
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства

В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства до 2025 года

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте декларации стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
"Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития", - сказано в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.
Страны подтверждают свою приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и обеспечению мощного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического подъема.
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