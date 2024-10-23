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В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства - 23.10.2024, ПРАЙМ
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства
Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:45+0300
2024-10-23T15:45+0300
2024-10-23T15:45+0300
экономика
россия
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте декларации стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития", - сказано в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.Страны подтверждают свою приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и обеспечению мощного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического подъема.
https://1prime.ru/20241023/briks-852359977.html
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россия, брикс
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства
В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства до 2025 года
КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте декларации стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
"Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития", - сказано в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.
Страны подтверждают свою приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и обеспечению мощного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического подъема.
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