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В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства

В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства - 23.10.2024, ПРАЙМ

В БРИКС призвали продолжить реализацию стратегии экономического партнерства

Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:45+0300

2024-10-23T15:45+0300

2024-10-23T15:45+0300

экономика

россия

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Страны БРИКС подчеркивают важность продолжения реализации Стратегии экономического партнерства до 2025 года во всех областях. Об этом говорится в тексте декларации стран БРИКС "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности"."Мы признаем важную роль совместной работы стран БРИКС в устранении рисков и решении проблем, стоящих перед мировой экономикой, в целях достижения глобального восстановления экономики и устойчивого развития", - сказано в документе, размещенном на официальном сайте Кремля.Страны подтверждают свою приверженность укреплению координации макроэкономической политики, углублению экономического сотрудничества и обеспечению мощного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного экономического подъема.

https://1prime.ru/20241023/briks-852359977.html

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