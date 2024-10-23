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"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается
"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается
Соединенные Штаты не в силах остановить многополярность, и с расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”. Об этом в публикации... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:59+0300
2024-10-23T16:00+0300
политика
брикс
запад
мировой порядок
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не в силах остановить многополярность, и с расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”. Об этом в публикации британского издания UnHerd рассказывает обозреватель Томас Фази.По его словам, "сегодня мы наблюдаем знаменательный глобальный сдвиг", который, в частности, воплощается в казанском саммите БРИКС, где "хозяином выступает сам Владимир Путин — якобы "мировой изгой"."Обладая существенным экономическим и демографическим весом, БРИКС сосредоточил в своих руках потенциал для перестройки глобальной системы управления, особенно если объединение сможет сформировать альтернативную глобальную финансовую архитектуру", - утверждается в публикации.Фази задается вопросом: как должен реагировать на глобальные изменения Запад? И сам же отвечает, отмечая, что западные державы мало что могут противопоставить "неизбежному сдвигу в сторону многополярности". А угрозы странам БРИКС Дональда Трампа, сулившего наказание за долларизацию, по мнению обозревателя, могут достичь лишь обратного эффекта. Вместо противодействия Запад мог бы выбрать взаимодействие на равных и наконец признать, что скромная доля в мировом ВВП совсем не обязательно означает более низкие стандарты жизни, пишет Фази.В заключение он подчеркивает, что в настоящий момент "на кону ни много ни мало конец пятивекового мирового господства Запада", поэтому "нынешние глобальные столкновения все чаще подаются как противостояние цивилизационного масштаба". Но так или иначе, а "Россия, Иран и Китай собрались в Казани, чтобы провозгласить свой новый мировой порядок".
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брикс, запад, мировой порядок
Политика, БРИКС, ЗАПАД, мировой порядок
15:59 23.10.2024 (обновлено: 16:00 23.10.2024)
 
"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается

С расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не в силах остановить многополярность, и с расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”. Об этом в публикации британского издания UnHerd рассказывает обозреватель Томас Фази.
По его словам, "сегодня мы наблюдаем знаменательный глобальный сдвиг", который, в частности, воплощается в казанском саммите БРИКС, где "хозяином выступает сам Владимир Путин — якобы "мировой изгой".
"Обладая существенным экономическим и демографическим весом, БРИКС сосредоточил в своих руках потенциал для перестройки глобальной системы управления, особенно если объединение сможет сформировать альтернативную глобальную финансовую архитектуру", - утверждается в публикации.
Фази задается вопросом: как должен реагировать на глобальные изменения Запад? И сам же отвечает, отмечая, что западные державы мало что могут противопоставить "неизбежному сдвигу в сторону многополярности". А угрозы странам БРИКС Дональда Трампа, сулившего наказание за долларизацию, по мнению обозревателя, могут достичь лишь обратного эффекта.
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Вместо противодействия Запад мог бы выбрать взаимодействие на равных и наконец признать, что скромная доля в мировом ВВП совсем не обязательно означает более низкие стандарты жизни, пишет Фази.
В заключение он подчеркивает, что в настоящий момент "на кону ни много ни мало конец пятивекового мирового господства Запада", поэтому "нынешние глобальные столкновения все чаще подаются как противостояние цивилизационного масштаба". Но так или иначе, а "Россия, Иран и Китай собрались в Казани, чтобы провозгласить свой новый мировой порядок".
 
ПолитикаБРИКСЗАПАДмировой порядок
 
 
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