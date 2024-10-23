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"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается
"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается
Соединенные Штаты не в силах остановить многополярность, и с расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”. Об этом в публикации... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:59+0300
2024-10-23T15:59+0300
2024-10-23T16:00+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не в силах остановить многополярность, и с расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”. Об этом в публикации британского издания UnHerd рассказывает обозреватель Томас Фази.По его словам, "сегодня мы наблюдаем знаменательный глобальный сдвиг", который, в частности, воплощается в казанском саммите БРИКС, где "хозяином выступает сам Владимир Путин — якобы "мировой изгой"."Обладая существенным экономическим и демографическим весом, БРИКС сосредоточил в своих руках потенциал для перестройки глобальной системы управления, особенно если объединение сможет сформировать альтернативную глобальную финансовую архитектуру", - утверждается в публикации.Фази задается вопросом: как должен реагировать на глобальные изменения Запад? И сам же отвечает, отмечая, что западные державы мало что могут противопоставить "неизбежному сдвигу в сторону многополярности". А угрозы странам БРИКС Дональда Трампа, сулившего наказание за долларизацию, по мнению обозревателя, могут достичь лишь обратного эффекта. Вместо противодействия Запад мог бы выбрать взаимодействие на равных и наконец признать, что скромная доля в мировом ВВП совсем не обязательно означает более низкие стандарты жизни, пишет Фази.В заключение он подчеркивает, что в настоящий момент "на кону ни много ни мало конец пятивекового мирового господства Запада", поэтому "нынешние глобальные столкновения все чаще подаются как противостояние цивилизационного масштаба". Но так или иначе, а "Россия, Иран и Китай собрались в Казани, чтобы провозгласить свой новый мировой порядок".
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брикс, запад, мировой порядок
Политика, БРИКС, ЗАПАД, мировой порядок
"Как отреагирует Запад?" Его 500-летнее мировое господство заканчивается
С расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не в силах остановить многополярность, и с расширением БРИКС геополитическая мощь смещается с Запада на “остальной мир”. Об этом в публикации британского издания UnHerd рассказывает обозреватель Томас Фази.
По его словам, "сегодня мы наблюдаем знаменательный глобальный сдвиг", который, в частности, воплощается в казанском саммите БРИКС, где "хозяином выступает сам Владимир Путин — якобы "мировой изгой".
"Обладая существенным экономическим и демографическим весом, БРИКС сосредоточил в своих руках потенциал для перестройки глобальной системы управления, особенно если объединение сможет сформировать альтернативную глобальную финансовую архитектуру", - утверждается в публикации.
Фази задается вопросом: как должен реагировать на глобальные изменения Запад? И сам же отвечает, отмечая, что западные державы мало что могут противопоставить "неизбежному сдвигу в сторону многополярности". А угрозы странам БРИКС Дональда Трампа, сулившего наказание за долларизацию, по мнению обозревателя, могут достичь лишь обратного эффекта.
В ГД объяснили, как БРИКС может положить конец финансовой гегемонии Запада
Вместо противодействия Запад мог бы выбрать взаимодействие на равных и наконец признать, что скромная доля в мировом ВВП совсем не обязательно означает более низкие стандарты жизни, пишет Фази.
В заключение он подчеркивает, что в настоящий момент "на кону ни много ни мало конец пятивекового мирового господства Запада", поэтому "нынешние глобальные столкновения все чаще подаются как противостояние цивилизационного масштаба". Но так или иначе, а "Россия, Иран и Китай собрались в Казани, чтобы провозгласить свой новый мировой порядок".