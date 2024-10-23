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СМИ рассказало, кого британские союзники предпочли Лондону
СМИ рассказало, кого британские союзники предпочли Лондону - 23.10.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало, кого британские союзники предпочли Лондону
Одни из самых влиятельных глав стран-участников Содружества Наций "променяли" встречу государств британского объединения на саммит БРИКС в Казани. Об этом пишет | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:45+0300
2024-10-23T14:45+0300
2024-10-23T14:45+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Одни из самых влиятельных глав стран-участников Содружества Наций "променяли" встречу государств британского объединения на саммит БРИКС в Казани. Об этом пишет издание Politico.Отмечается, что речь идет об индийском премьере Нарендре Моди и президенте ЮАР Сириле Рамафосе, которые и представляют самых влиятельных глав правительств Содружества.Издание подчеркивает, что в этот раз встречу также пропустят премьеры Шри-Ланки и Канады, а длительность поездки британского премьера Кира Стармера будет сокращена.Газета резюмирует, что все это - показатель снижения влияния Великобритании.Содружество наций представляет собой добровольное объединение 53 суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты. В этом году встреча глав стран Содружества запланирована на 21-26 октября, в ней примут участие король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер.
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россия, великобритания, брикс
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БРИКС
СМИ рассказало, кого британские союзники предпочли Лондону
Politico: союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Одни из самых влиятельных глав стран-участников Содружества Наций "променяли" встречу государств британского объединения на саммит БРИКС в Казани. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что речь идет об индийском премьере Нарендре Моди и президенте ЮАР Сириле Рамафосе, которые и представляют самых влиятельных глав правительств Содружества.
Издание подчеркивает, что в этот раз встречу также пропустят премьеры Шри-Ланки и Канады, а длительность поездки британского премьера Кира Стармера будет сокращена.
Газета резюмирует, что все это - показатель снижения влияния Великобритании.
Содружество наций представляет собой добровольное объединение 53 суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты. В этом году встреча глав стран Содружества запланирована на 21-26 октября, в ней примут участие король Великобритании Карл III и премьер Кир Стармер.
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