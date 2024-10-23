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Чистая прибыль Deutsche Bank снизилась на 12 процентов

Чистая прибыль Deutsche Bank снизилась на 12 процентов - 23.10.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Deutsche Bank снизилась на 12 процентов

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, снизилась за три первых квартала на 12% по сравнению с аналогичным... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T08:36+0300

2024-10-23T08:36+0300

2024-10-23T08:37+0300

россия

германия

deutsche bank

чистая прибыль

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, приходящаяся на акционеров, снизилась за три первых квартала на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,593 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности банка. Доналоговая прибыль за период снизилась на 5%, до 4,709 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за эти три квартала понизилась до 1,22 евро с 1,36 евро годом ранее. Выручка составила 22,869 миллиарда евро, увеличившись на 3% по сравнению с показателем годичной давности. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль за третий квартал выросла почти в полтора раза – до 1,461 миллиарда евро. Доналоговая прибыль за квартал увеличилась на 31%, до 2,262 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию за квартал выросла до 0,67 евро с 0,56 евро годом ранее. Выручка банка выросла на 5% в годовом выражении - до 7,5 миллиарда евро, что совпало с прогнозом. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 84,93 тысячи сотрудников.

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россия, германия, deutsche bank, чистая прибыль