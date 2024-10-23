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AB InBev и Anadolu определили новые условия продажи доли в СП в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
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AB InBev и Anadolu определили новые условия продажи доли в СП в России
AB InBev и Anadolu определили новые условия продажи доли в СП в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
AB InBev и Anadolu определили новые условия продажи доли в СП в России
Концерн AB InBev (ABI) и Anadolu сообщили о новых условиях покупки турецкой компанией у ABI её доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:56+0300
2024-10-23T12:56+0300
россия
ab inbev efes
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Концерн AB InBev (ABI) и Anadolu сообщили о новых условиях покупки турецкой компанией у ABI её доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV после отказа властей одобрить это в августе, следует из заявлений компаний. "Теперь ABI и Anadolu Efes договорились, что Anadolu Efes приобретет долю ABI в российском бизнесе, а ABI приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе", - говорится в заявлении AB InBev. Но завершение такого обмена снова зависит от определенных условий и получения необходимых одобрений, указывают компании. Anadolu отмечает, что при получении всех необходимых одобрений все акции AB InBev Efes Russia, принадлежащие сейчас базирующейся в Нидерландах AB InBev Efes BV, будут переведены в другую компанию группы, которая базируется в Турции и принадлежит Anadolu Efes. При этом AB InBev Efes BV будет продолжать работать в обычном режиме, говорится в релизе. В декабре Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV, и в этом случае стала бы единственным владельцем крупнейшей пивоваренной компании на российском рынке. Но в августе Anadolu не получила одобрения властей. AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном предприятии компании Anadolu Efes. AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иванове Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
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4.7
96
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россия, ab inbev efes
РОССИЯ, AB InBev Efes
12:56 23.10.2024
 
AB InBev и Anadolu определили новые условия продажи доли в СП в России

Пивоваренные AB InBev и Anadolu определили новые условия продажи доли в СП в РФ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПроизводство пива компании AB InBev Efes
Производство пива компании AB InBev Efes - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Концерн AB InBev (ABI) и Anadolu сообщили о новых условиях покупки турецкой компанией у ABI её доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV после отказа властей одобрить это в августе, следует из заявлений компаний.
"Теперь ABI и Anadolu Efes договорились, что Anadolu Efes приобретет долю ABI в российском бизнесе, а ABI приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе", - говорится в заявлении AB InBev. Но завершение такого обмена снова зависит от определенных условий и получения необходимых одобрений, указывают компании.
Anadolu отмечает, что при получении всех необходимых одобрений все акции AB InBev Efes Russia, принадлежащие сейчас базирующейся в Нидерландах AB InBev Efes BV, будут переведены в другую компанию группы, которая базируется в Турции и принадлежит Anadolu Efes. При этом AB InBev Efes BV будет продолжать работать в обычном режиме, говорится в релизе.
В декабре Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV, и в этом случае стала бы единственным владельцем крупнейшей пивоваренной компании на российском рынке. Но в августе Anadolu не получила одобрения властей.
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном предприятии компании Anadolu Efes.
AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иванове Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
 
РОССИЯAB InBev Efes
 
 
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