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Валюта-убежище: в мире активизировался спрос на доллар

Валюта-убежище: в мире активизировался спрос на доллар - 23.10.2024, ПРАЙМ

Валюта-убежище: в мире активизировался спрос на доллар

Индекс DXY, отображающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, достигнув в конце сентября локального дна у 100 п., развернулся вверх. В... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T02:02+0300

2024-10-23T02:02+0300

2024-10-23T02:02+0300

экономика

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс DXY, отображающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, достигнув в конце сентября локального дна у 100 п., развернулся вверх. В чем причина роста популярности доллара, рассказал агентству “Прайм" Денис Буйволов, аналитик "БКС Мир инвестиций".К настоящему времени индекс американской валюты вернулся к августовским значениям - приблизительно 104 п. И это несмотря на то что ФРС впервые с 2020 года понизила уровень процентных ставок.По мнению аналитика, спрос на доллар активизировался по ряду причин.Во-первых, поубавилась уверенность рынка в значительном и скором снижении процентных ставок ФРС из-за неожиданно сильных отчетов по рынку труда и меньших, чем ожидалось, темпов снижения инфляции.Во-вторых, сказался виток геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Как напомнил эксперт, доллар в такие периоды воспринимается как валюта-убежище.И конечно, важным локальным фактором влияния на доллар являются предстоящие президентские выборы в США.Неопределенность их исхода высока. Однако последние опросы и исследования показывают улучшение позиций Дональда Трампа в предвыборной гонке.По словам Дениса Буйволова, его избрание сулит доллару более сильные позиции, ведь предложенная экс-президентом тарифная и налоговая политика предполагает сохранение высоких процентных ставок.Кроме того, на повестку может вернуться торговая война с Китаем, что способно привести к росту доллара "в качестве средства выхода из рисков"."С уходом геополитической неопределенности после выборов глобальный доллар может немного скорректироваться. Но с большой вероятностью DXY останется выше 100 п", - заключил аналитик.

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эксклюзив, доллар