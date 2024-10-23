100 рублей счастья для терпеливых инвесторов

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Золота всем не хватит, доллары опасны, но выход естьГеоэкономические вызовы, неопределенность на мировых финансовых рынках, рост госдолга США и приближающиеся выборы президента в США стали основными драйверами роста цен на золото. Инвесторы со второй половины текущего года все активнее выбирают золото как защитный актив. В случае дальнейшего смягчения монетарной политики в США и очередного снижения ставки ФРС унция золото к концу года может преодолеть $2 900. С начала текущего года золото уже подорожало на 33%, а за пять лет рост достиг 85%. Золото по-прежнему остается эффективным инструментом для терпеливых инвесторов, которые внимательно оценивает горизонты от трех-пяти лет и выше для вложения средств.Важно отметить, что физического золота в случае серьезных экономических и политических потрясений всем не хватит. Поэтому россиянам стоит обратить внимание на инвестиционные золотые и серебряные монеты. Они на горизонте от пяти лет и выше приносят доход значительно выше биржевого роста цен на драгметаллы.Валюты недружественных стран частным инвесторам важно избегать пои формировании инвестиционного портфеля. Процентные ставки по доллару и евро и так находятся в минусе, к тому же недавние проблемы россиян с наличными долларами не того цвета – это явный сигнал об усилении рисков для любителей долларов.Для ценителей комфортной и безрисковой жизни самым привлекательным инструментом приумножения средств остаются банковские депозиты в первоклассных российских банках. Ставки по вкладам пока опережают инфляцию, на них можно заработать от 20% годовых и даже выше. Растет и доходность облигаций, в текущем году она не уступает доходности депозитов. Вполне очевидно, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики долговой рынок покажет заметное снижение уже на горизонте следующей весны. Эмитентам уже сегодня затруднительно привлекать финансирование и рефинансирование по очень высоким ставкам.На фоне растущей ключевой ставки процесс накопления средств будет перевешивать инвестиционную активность в реальный сектор экономики. Ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России в конце недели до 20% -21% ограниченно поддержит российскую валюту. При этом превышение долларом отметки 97 руб. откроет дорогу к 100 руб. уже к началу зимы.Но не все так умеренно негативно на российском финансовом рынке. В августе текущего года Владимир Путин подписал закон о развитии майнинга в России, которая уже вступила в яркую гонку за лидерство на мировом рынке с США. Сегодня для квалифицированных инвесторов российской юрисдикции вложение около 5% от общего портфеля инвестиций в добычу биткоина смотрится стратегически грамотным и сбалансированным подходом. Без евро и доллара на российском финансовом рынке остается много инструментов для грамотного приумножения капитала.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Золота всем не хватит, доллары опасны, но выход есть
Геоэкономические вызовы, неопределенность на мировых финансовых рынках, рост госдолга США и приближающиеся выборы президента в США стали основными драйверами роста цен на золото. Инвесторы со второй половины текущего года все активнее выбирают золото как защитный актив. В случае дальнейшего смягчения монетарной политики в США и очередного снижения ставки ФРС унция золото к концу года может преодолеть $2 900. С начала текущего года золото уже подорожало на 33%, а за пять лет рост достиг 85%. Золото по-прежнему остается эффективным инструментом для терпеливых инвесторов, которые внимательно оценивает горизонты от трех-пяти лет и выше для вложения средств.
Важно отметить, что физического золота в случае серьезных экономических и политических потрясений всем не хватит. Поэтому россиянам стоит обратить внимание на инвестиционные золотые и серебряные монеты. Они на горизонте от пяти лет и выше приносят доход значительно выше биржевого роста цен на драгметаллы.
Валюты недружественных стран частным инвесторам важно избегать пои формировании инвестиционного портфеля. Процентные ставки по доллару и евро и так находятся в минусе, к тому же недавние проблемы россиян с наличными долларами не того цвета – это явный сигнал об усилении рисков для любителей долларов.
Для ценителей комфортной и безрисковой жизни самым привлекательным инструментом приумножения средств остаются банковские депозиты в первоклассных российских банках. Ставки по вкладам пока опережают инфляцию, на них можно заработать от 20% годовых и даже выше. Растет и доходность облигаций, в текущем году она не уступает доходности депозитов. Вполне очевидно, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики долговой рынок покажет заметное снижение уже на горизонте следующей весны. Эмитентам уже сегодня затруднительно привлекать финансирование и рефинансирование по очень высоким ставкам.
На фоне растущей ключевой ставки процесс накопления средств будет перевешивать инвестиционную активность в реальный сектор экономики. Ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России в конце недели до 20% -21% ограниченно поддержит российскую валюту. При этом превышение долларом отметки 97 руб. откроет дорогу к 100 руб. уже к началу зимы.
Но не все так умеренно негативно на российском финансовом рынке. В августе текущего года Владимир Путин подписал закон о развитии майнинга в России, которая уже вступила в яркую гонку за лидерство на мировом рынке с США. Сегодня для квалифицированных инвесторов российской юрисдикции вложение около 5% от общего портфеля инвестиций в добычу биткоина смотрится стратегически грамотным и сбалансированным подходом. Без евро и доллара на российском финансовом рынке остается много инструментов для грамотного приумножения капитала.
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