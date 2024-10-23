https://1prime.ru/20241023/ekonomika-852359793.html

Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"

Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой" - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"

Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:14+0300

2024-10-23T13:14+0300

2024-10-23T13:14+0300

экономика

россия

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе."Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи - это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше", - заметил российский лидер.Глава государства также добавил, что новая инвестиционная платформа БРИКС станет опорой для национальных экономик и инвестиций.Саммит БРИКС, организованный в Казани, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.

https://1prime.ru/20241023/putin-852359536.html

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россия, владимир путин, брикс, g7