https://1prime.ru/20241023/ekonomika-852359793.html
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"
Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:14+0300
2024-10-23T13:14+0300
2024-10-23T13:14+0300
экономика
россия
владимир путин
брикс
g7
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852353523_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_80c5f75f539f00ecadb2b7db9bb4653e.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе."Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи - это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше", - заметил российский лидер.Глава государства также добавил, что новая инвестиционная платформа БРИКС станет опорой для национальных экономик и инвестиций.Саммит БРИКС, организованный в Казани, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
https://1prime.ru/20241023/putin-852359536.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852353523_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e00d64ebc1fdbdbbd2b86a83edc8e77e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, брикс, g7
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, G7
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"
Путин: покупательная способность БРИКС превышает долю стран "Большой семерки"
КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе.
"Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи - это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше", - заметил российский лидер.
Глава государства также добавил, что новая инвестиционная платформа БРИКС станет опорой для национальных экономик и инвестиций.
Саммит БРИКС, организованный в Казани, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
Путин рассказал о значительных изменениях в мировой торговле