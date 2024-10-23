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Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой" - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой" - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"
Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:14+0300
2024-10-23T13:14+0300
экономика
россия
владимир путин
брикс
g7
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе."Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи - это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше", - заметил российский лидер.Глава государства также добавил, что новая инвестиционная платформа БРИКС станет опорой для национальных экономик и инвестиций.Саммит БРИКС, организованный в Казани, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
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россия, владимир путин, брикс, g7
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС, G7
13:14 23.10.2024
 
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"

Путин: покупательная способность БРИКС превышает долю стран "Большой семерки"

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности превысила долю стран "Большой семерки" к 2024 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе.
"Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран группы семи - это доля составит 30%, а 30% было по итогам 2023 года, в 2024 будет чуть повыше", - заметил российский лидер.
Глава государства также добавил, что новая инвестиционная платформа БРИКС станет опорой для национальных экономик и инвестиций.
Саммит БРИКС, организованный в Казани, станет завершающим мероприятием российского председательства в этом объединении, которое стремится укрепить многосторонние отношения в интересах справедливого глобального развития и безопасности.
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинБРИКСG7
 
 
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