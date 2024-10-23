https://1prime.ru/20241023/ekonomika-852360477.html

Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики

Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики - 23.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики

Запуск механизма консультаций стран БРИКС по Всемирной торговой организации поможет разработать общую позицию по более справедливым правилам игры для мировой... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:25+0300

2024-10-23T13:25+0300

2024-10-23T13:25+0300

экономика

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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Запуск механизма консультаций стран БРИКС по Всемирной торговой организации поможет разработать общую позицию по более справедливым правилам игры для мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин."Полагаем, что выработки общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации", - заметил глава государства в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе.Российский лидер также также предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая поддержит национальные экономики и обеспечит финансовые ресурсы странам глобального Юга и Востока.Саммит БРИКС в Казани станет завершающим мероприятием в рамках председательства России в этом объединении.

https://1prime.ru/20241023/ekonomika-852359793.html

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