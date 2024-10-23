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Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики - 23.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241023/ekonomika-852360477.html
Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики
Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики - 23.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики
Запуск механизма консультаций стран БРИКС по Всемирной торговой организации поможет разработать общую позицию по более справедливым правилам игры для мировой... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:25+0300
2024-10-23T13:25+0300
экономика
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Запуск механизма консультаций стран БРИКС по Всемирной торговой организации поможет разработать общую позицию по более справедливым правилам игры для мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин."Полагаем, что выработки общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации", - заметил глава государства в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе.Российский лидер также также предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая поддержит национальные экономики и обеспечит финансовые ресурсы странам глобального Юга и Востока.Саммит БРИКС в Казани станет завершающим мероприятием в рамках председательства России в этом объединении.
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брикс, вто
Экономика, БРИКС, ВТО
13:25 23.10.2024
 
Путин призвал создать позицию по справедливым "правилам игры" для экономики

Путин: диалог БРИКС по ВТО приведет к справедливым "правилам игры" для экономики

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе
XVI саммит БРИКС. Заседание глав делегаций стран БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Запуск механизма консультаций стран БРИКС по Всемирной торговой организации поможет разработать общую позицию по более справедливым правилам игры для мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Полагаем, что выработки общей позиции по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы будет способствовать запуск специального механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации", - заметил глава государства в рамках заседания саммита БРИКС в расширенном составе.
Российский лидер также также предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая поддержит национальные экономики и обеспечит финансовые ресурсы странам глобального Юга и Востока.
Саммит БРИКС в Казани станет завершающим мероприятием в рамках председательства России в этом объединении.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Путин рассказал об экономическом преимуществе БРИКС над "Большой семеркой"
13:14
 
ЭкономикаБРИКСВТО
 
 
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