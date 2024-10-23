https://1prime.ru/20241023/ekonomika-852382616.html
"Практически не изменилась". ФРС выпустила доклад об экономике США
"Практически не изменилась". ФРС выпустила доклад об экономике США - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Практически не изменилась". ФРС выпустила доклад об экономике США
Экономическая активность в США практически не изменилась в сентябре-октябре, при этом отмечается оптимизм в отношении долгосрочных перспектив, следует из... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T21:53+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономическая активность в США практически не изменилась в сентябре-октябре, при этом отмечается оптимизм в отношении долгосрочных перспектив, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. "В целом экономическая активность почти во всех округах мало изменилась с начала сентября, пусть два округа и сообщили о небольшом росте… Несмотря на повышенную неопределенность, участники опроса были несколько более оптимистичны в отношении долгосрочных перспектив", - говорится в документе. Большинство округов сообщило о снижении активности в обрабатывающей промышленности. Активность в банковском секторе в целом была стабильной или немного повысилась, а спрос на кредиты был неоднозначным. Некоторые округа отметили увеличение менее дорогих альтернатив товаров. Активность на рынке жилья в целом сохранялась, при этом нехватка доступного жилья оставалась постоянной проблемой во многих населенных пунктах. Активность в энергетике также не изменилась или незначительно снизилась. Отмечается, что занятость за отчетный период немного поднялась, многие округа сообщили о низкой текучке кадров. Спрос на работников несколько снизился, а наем был направлен в основном на замену работников, а не на расширение штата. При этом указывается, что по-прежнему сложно найти работников с определенными навыками в определенных отраслях, таких как технологии, промышленное производство и строительство. Зарплата продолжала в целом расти небольшими или умеренными темпами. Рост цен продолжал оставаться умеренным, при этом яйца и молочные продукты резко выросли в стоимости. Цены на жилье поднялись во многих округах, в то время как арендная плата осталась на прежнем уровне или слегка снизилась. Цены на сырьевые товары в целом росли умеренно. Во многих округах стоимость производственных ресурсов росла быстрее отпускных цен, что привело к сокращению прибыли компаний. "Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.
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фрс, сша
"Практически не изменилась". ФРС выпустила доклад об экономике США
ФРС: экономическая активность в США практически не изменилась в сентябре-октябре
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Экономическая активность в США практически не изменилась в сентябре-октябре, при этом отмечается оптимизм в отношении долгосрочных перспектив, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) - сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.
"В целом экономическая активность почти во всех округах мало изменилась с начала сентября, пусть два округа и сообщили о небольшом росте… Несмотря на повышенную неопределенность, участники опроса были несколько более оптимистичны в отношении долгосрочных перспектив", - говорится в документе.
Большинство округов сообщило о снижении активности в обрабатывающей промышленности. Активность в банковском секторе в целом была стабильной или немного повысилась, а спрос на кредиты был неоднозначным. Некоторые округа отметили увеличение менее дорогих альтернатив товаров. Активность на рынке жилья в целом сохранялась, при этом нехватка доступного жилья оставалась постоянной проблемой во многих населенных пунктах. Активность в энергетике также не изменилась или незначительно снизилась.
Отмечается, что занятость за отчетный период немного поднялась, многие округа сообщили о низкой текучке кадров. Спрос на работников несколько снизился, а наем был направлен в основном на замену работников, а не на расширение штата. При этом указывается, что по-прежнему сложно найти работников с определенными навыками в определенных отраслях, таких как технологии, промышленное производство и строительство. Зарплата продолжала в целом расти небольшими или умеренными темпами.
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Рост цен продолжал оставаться умеренным, при этом яйца и молочные продукты резко выросли в стоимости. Цены на жилье поднялись во многих округах, в то время как арендная плата осталась на прежнем уровне или слегка снизилась. Цены на сырьевые товары в целом росли умеренно. Во многих округах стоимость производственных ресурсов росла быстрее отпускных цен, что привело к сокращению прибыли компаний.
"Бежевая книга" (Beige Book) - сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.