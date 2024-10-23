https://1prime.ru/20241023/elektromobil-852358962.html
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля - 23.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля
Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд". | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:53+0300
2024-10-23T12:53+0300
2024-10-23T12:53+0300
авто
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд".Как напоминает издание, Financial Times подсчитало, что стоимость владения электрокаром и машиной с двигателем внутреннего сгорания почти сравнялись в конце 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам члена общественного совета при Ространснадзоре Михаила Якимова, развитие электромобилей сдерживает проблема хранения энергии.Как отмечает генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов, с увеличением емкости и качества аккумуляторных батарей срок службы и дальность хода электрокаров будут расти. Эти факторы сократят эксплуатационные расходыСитуация в РоссииСпрос на электрокары в России пока ниже, чем на классические авто. Отсутствие официальных дилерских центров, таможенные пошлины и утильсбор влияют на стоимость. Мазов считает, что увеличение количества и качества зарядной инфраструктуры расширит круг пользователей. Он также указал на важность госсубсидий и поддержки инициатив по электрификации транспортной сети.
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авто
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля
"Автовзгляд": стоимость владения электромобилем сравняется с классическим к 2026 году
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ.
Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд"
.
Как напоминает издание, Financial Times подсчитало, что стоимость владения электрокаром и машиной с двигателем внутреннего сгорания почти сравнялись в конце 2022 года.
По словам члена общественного совета при Ространснадзоре Михаила Якимова, развитие электромобилей сдерживает проблема хранения энергии.
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобилей
Как отмечает генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов, с увеличением емкости и качества аккумуляторных батарей срок службы и дальность хода электрокаров будут расти. Эти факторы сократят эксплуатационные расходыСитуация в России
Спрос на электрокары в России пока ниже, чем на классические авто. Отсутствие официальных дилерских центров, таможенные пошлины и утильсбор влияют на стоимость. Мазов считает, что увеличение количества и качества зарядной инфраструктуры расширит круг пользователей. Он также указал на важность госсубсидий и поддержки инициатив по электрификации транспортной сети.