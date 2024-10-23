Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля - 23.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241023/elektromobil-852358962.html
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля - 23.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля
Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд". | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T12:53+0300
2024-10-23T12:53+0300
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/07/837480714_0:59:1281:779_1920x0_80_0_0_7d04035ad9151b0e7fab06aba0958d49.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд".Как напоминает издание, Financial Times подсчитало, что стоимость владения электрокаром и машиной с двигателем внутреннего сгорания почти сравнялись в конце 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам члена общественного совета при Ространснадзоре Михаила Якимова, развитие электромобилей сдерживает проблема хранения энергии.Как отмечает генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов, с увеличением емкости и качества аккумуляторных батарей срок службы и дальность хода электрокаров будут расти. Эти факторы сократят эксплуатационные расходыСитуация в РоссииСпрос на электрокары в России пока ниже, чем на классические авто. Отсутствие официальных дилерских центров, таможенные пошлины и утильсбор влияют на стоимость. Мазов считает, что увеличение количества и качества зарядной инфраструктуры расширит круг пользователей. Он также указал на важность госсубсидий и поддержки инициатив по электрификации транспортной сети.
https://1prime.ru/20240922/elektromobil-851703750.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/07/837480714_0:0:1039:779_1920x0_80_0_0_5aa4059548b1daa0832bd77dc0e117a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто
Авто
12:53 23.10.2024
 
Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля

"Автовзгляд": стоимость владения электромобилем сравняется с классическим к 2026 году

Электромобиль
Электромобиль
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд".
Как напоминает издание, Financial Times подсчитало, что стоимость владения электрокаром и машиной с двигателем внутреннего сгорания почти сравнялись в конце 2022 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам члена общественного совета при Ространснадзоре Михаила Якимова, развитие электромобилей сдерживает проблема хранения энергии.
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" запустит производство электромобилей
22 сентября, 07:16
Как отмечает генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов, с увеличением емкости и качества аккумуляторных батарей срок службы и дальность хода электрокаров будут расти. Эти факторы сократят эксплуатационные расходыСитуация в России
Спрос на электрокары в России пока ниже, чем на классические авто. Отсутствие официальных дилерских центров, таможенные пошлины и утильсбор влияют на стоимость. Мазов считает, что увеличение количества и качества зарядной инфраструктуры расширит круг пользователей. Он также указал на важность госсубсидий и поддержки инициатив по электрификации транспортной сети.
 
Авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала