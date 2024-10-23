https://1prime.ru/20241023/elektromobil-852358962.html

Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля

Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля - 23.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, почему снизятся расходы на содержание электромобиля

Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд". | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T12:53+0300

2024-10-23T12:53+0300

2024-10-23T12:53+0300

авто

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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Стоимость владения электромобилем сравняется с классическим авто к 2026 году, пишет "Автовзгляд".Как напоминает издание, Financial Times подсчитало, что стоимость владения электрокаром и машиной с двигателем внутреннего сгорания почти сравнялись в конце 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам члена общественного совета при Ространснадзоре Михаила Якимова, развитие электромобилей сдерживает проблема хранения энергии.Как отмечает генеральный директор сети зарядных станций Artis Владислав Мазов, с увеличением емкости и качества аккумуляторных батарей срок службы и дальность хода электрокаров будут расти. Эти факторы сократят эксплуатационные расходыСитуация в РоссииСпрос на электрокары в России пока ниже, чем на классические авто. Отсутствие официальных дилерских центров, таможенные пошлины и утильсбор влияют на стоимость. Мазов считает, что увеличение количества и качества зарядной инфраструктуры расширит круг пользователей. Он также указал на важность госсубсидий и поддержки инициатив по электрификации транспортной сети.

https://1prime.ru/20240922/elektromobil-851703750.html

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авто