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В ЕС поспешили напомнить странам-кандидатам об "изоляции" России - 23.10.2024, ПРАЙМ
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В ЕС поспешили напомнить странам-кандидатам об "изоляции" России
В ЕС поспешили напомнить странам-кандидатам об "изоляции" России - 23.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС поспешили напомнить странам-кандидатам об "изоляции" России
Евросоюз выразил недовольство участием стран-кандидатов на вступление в ЕС в саммите БРИКС в Казани, считая это нарушением попыток изолировать Россию. Об этом... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T14:30+0300
2024-10-23T14:30+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Евросоюз выразил недовольство участием стран-кандидатов на вступление в ЕС в саммите БРИКС в Казани, считая это нарушением попыток изолировать Россию. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано."Мы ожидаем, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к ЕС, будут соблюдать нашу внешнюю политику, а также присоединяться к санкциям против России и нашей политике по изоляции", - заметил Стано.Он также отметил право президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поехать на саммит в Казань, но указал, что позиция ЕС всегда заключалась в необходимости максимальной изоляции России. Страны-кандидаты в ЕС должны придерживаться ценностей ЕС и присоединяться к его решениям по внешней политике и безопасности.По словам Стано, страны-кандидаты должны избегать контактов с Россией, если они хотят достичь прогресса.Саммит БРИКС, который проходит в Казани и в котором участвуют представители 36 стран и шести международных организаций, является завершающим событием в рамках председательства России в этом объединении.
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ес, брикс
Политика, ЕС, БРИКС
14:30 23.10.2024
 
В ЕС поспешили напомнить странам-кандидатам об "изоляции" России

Стано: в ЕС недовольны участием стран-кандидатов в саммите БРИКС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Евросоюз выразил недовольство участием стран-кандидатов на вступление в ЕС в саммите БРИКС в Казани, считая это нарушением попыток изолировать Россию. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"Мы ожидаем, что страны-кандидаты, которые надеются присоединиться к ЕС, будут соблюдать нашу внешнюю политику, а также присоединяться к санкциям против России и нашей политике по изоляции", - заметил Стано.
Он также отметил право президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поехать на саммит в Казань, но указал, что позиция ЕС всегда заключалась в необходимости максимальной изоляции России. Страны-кандидаты в ЕС должны придерживаться ценностей ЕС и присоединяться к его решениям по внешней политике и безопасности.
По словам Стано, страны-кандидаты должны избегать контактов с Россией, если они хотят достичь прогресса.
Саммит БРИКС, который проходит в Казани и в котором участвуют представители 36 стран и шести международных организаций, является завершающим событием в рамках председательства России в этом объединении.
Прересс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
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