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Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему

Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему - 23.10.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания на саммите БРИКС в расширенном составе заявил о безотлагательности реформирования международной финансовой... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T13:57+0300

2024-10-23T13:57+0300

2024-10-23T14:06+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания на саммите БРИКС в расширенном составе заявил о безотлагательности реформирования международной финансовой системы."В нынешних реалиях остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры", - заявил он. Кроме того, китайский лидер уточнил, что члены БРИКС "должны играть ведущую роль" в продвижении того, чтобы международная финансовая система лучше отражала изменения в мировой экономической структуре. Си Цзиньпин уточнил, что Китай призывает придерживаться концепции многосторонности и учитывать мнение стран Глобального Юга. Ранее президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч во время саммита БРИКС в Казани, в том числе с председателем КНР, и продолжил общение с коллегами на неформальном ужине в формате "тет-а-тет".

https://1prime.ru/20241023/raschety-852348485.html

китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин