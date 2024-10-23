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Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему
Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему - 23.10.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему
Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания на саммите БРИКС в расширенном составе заявил о безотлагательности реформирования международной финансовой... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T13:57+0300
2024-10-23T14:06+0300
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания на саммите БРИКС в расширенном составе заявил о безотлагательности реформирования международной финансовой системы."В нынешних реалиях остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры", - заявил он. Кроме того, китайский лидер уточнил, что члены БРИКС "должны играть ведущую роль" в продвижении того, чтобы международная финансовая система лучше отражала изменения в мировой экономической структуре. Си Цзиньпин уточнил, что Китай призывает придерживаться концепции многосторонности и учитывать мнение стран Глобального Юга. Ранее президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч во время саммита БРИКС в Казани, в том числе с председателем КНР, и продолжил общение с коллегами на неформальном ужине в формате "тет-а-тет".
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
13:57 23.10.2024 (обновлено: 14:06 23.10.2024)
 
Си Цзиньпин призвал безотлагательно реформировать международную финсистему

Си Цзиньпин: реформы международной финсистемы сегодня вышли на первый план

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
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ПЕКИН, 23 окт - ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания на саммите БРИКС в расширенном составе заявил о безотлагательности реформирования международной финансовой системы.
"В нынешних реалиях остро стоит необходимость реформирования международной финансовой архитектуры", - заявил он.
Кроме того, китайский лидер уточнил, что члены БРИКС "должны играть ведущую роль" в продвижении того, чтобы международная финансовая система лучше отражала изменения в мировой экономической структуре.
Си Цзиньпин уточнил, что Китай призывает придерживаться концепции многосторонности и учитывать мнение стран Глобального Юга.
Ранее президент России Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч во время саммита БРИКС в Казани, в том числе с председателем КНР, и продолжил общение с коллегами на неформальном ужине в формате "тет-а-тет".
Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
Путин и Си Цзиньпин обсудили инфраструктуру расчетов между странами
10:31
 
РОССИЯКИТАЙВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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