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Совет Федерации передал ФНС полномочия по ведению реестра майнеров

Совет Федерации передал ФНС полномочия по ведению реестра майнеров - 23.10.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации передал ФНС полномочия по ведению реестра майнеров

Совфед одобрил закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) России от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:47+0300

2024-10-23T15:47+0300

2024-10-23T15:57+0300

россия

совет федерации

фнс

майнеры

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о передаче Федеральной налоговой службе (ФНС) России от Минцифры полномочий по ведению реестра майнеров криптовалюты. Летом был принят закон, направленный на легализацию с 1 ноября 2024 года майнинга криптовалют в России. Он предполагал, что Минцифры РФ будет вести реестр майнеров цифровой валюты (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) и реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Новый закон с 1 ноября передает эти полномочия ФНС вместо Минцифры. Одновременно обязанность правительства РФ устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг заменяется на такое право. В результате ФНС сможет включать майнеров в реестр и исключать из него - например, за неоднократное нарушение в течение года установленных законодательством требований. При этом операторам майнинговой инфраструктуры будет запрещено оказывать услуги юрлицам и ИП, исключенным из этого реестра. Майнеры будут обязаны предоставлять в ФНС информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. А ФНС сможет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Помимо этого, уточняется, что адреса-идентификаторы будут представляться (открываться) федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, дознания, предварительного следствия и органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, для выполнения возложенных на них задач. Принятый летом закон предусматривал, что адреса-идентификаторы должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС и Росимущества.

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россия, совет федерации, фнс, майнеры