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Росстат сообщил о росте добычи газа в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Росстат сообщил о росте добычи газа в России
Росстат сообщил о росте добычи газа в России - 23.10.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил о росте добычи газа в России
Добыча природного газа в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 420 миллиардов кубометров,... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T19:06+0300
2024-10-23T19:06+0300
экономика
росстат
добыча газа
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Добыча природного газа в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 420 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные Росстата. В сентябре добыча горючего природного газа (газа естественного) снизилась на 2,8% в месячном выражении после роста на 6,1% в августе и на 7,4% в июле. До этого она снижалась три месяца подряд. При этом к сентябрю прошлого года показатель вырос сразу на 7,1%. Добыча попутного нефтяного газа за девять месяцев продемонстрировала рост на 2,8% – до 79,6 миллиарда кубометров. В сентябре по сравнению с августом она снизились на 1,1%, а по сравнению с сентябрем прошлого года – увеличилась на 2,3%. Таким образом, добыча горючего природного и попутного газа в январе-сентябре составила 499,6 миллиарда кубометров. Годом ранее этот показатель составлял 458,8 миллиарда кубометров. Рост, таким образом, составил 8,9%. По данным Росстата, по итогам 2023 года Россия снизила добычу природного газа на 7,5% – до 533 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного газа – увеличила на 4,3%, до 105 миллиардов кубометров. Суммарная же добыча газа составила 638 миллиардов кубометров.
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росстат, добыча газа
Экономика, Росстат, добыча газа
19:06 23.10.2024
 
Росстат сообщил о росте добычи газа в России

Росстат: добыча газа в России за 9 месяцев выросла на 10,3%, до 420 млрд кубов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота газовых месторождений.
Работа газовых месторождений. - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Добыча природного газа в России в январе-сентябре 2024 года выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 420 миллиардов кубометров, свидетельствуют данные Росстата.
В сентябре добыча горючего природного газа (газа естественного) снизилась на 2,8% в месячном выражении после роста на 6,1% в августе и на 7,4% в июле. До этого она снижалась три месяца подряд. При этом к сентябрю прошлого года показатель вырос сразу на 7,1%.
Добыча попутного нефтяного газа за девять месяцев продемонстрировала рост на 2,8% – до 79,6 миллиарда кубометров. В сентябре по сравнению с августом она снизились на 1,1%, а по сравнению с сентябрем прошлого года – увеличилась на 2,3%.
Таким образом, добыча горючего природного и попутного газа в январе-сентябре составила 499,6 миллиарда кубометров. Годом ранее этот показатель составлял 458,8 миллиарда кубометров. Рост, таким образом, составил 8,9%.
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По данным Росстата, по итогам 2023 года Россия снизила добычу природного газа на 7,5% – до 533 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного газа – увеличила на 4,3%, до 105 миллиардов кубометров. Суммарная же добыча газа составила 638 миллиардов кубометров.
 
ЭкономикаРосстатдобыча газа
 
 
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