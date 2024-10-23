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В Европе выросли биржевые цены на газ

В Европе выросли биржевые цены на газ - 23.10.2024, ПРАЙМ

В Европе выросли биржевые цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 1% – до 462 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 1% – до 462 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 457,5 доллара (+0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 453,6 доллара (-0,4%), ценовой максимум – 466,6 доллара (+2,5%). Последние фьючерсы торговались по 461,8 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. В третьем квартале средние котировки выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.

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