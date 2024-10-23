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В Европе выросли биржевые цены на газ - 23.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241023/gaz-852381354.html
В Европе выросли биржевые цены на газ
В Европе выросли биржевые цены на газ - 23.10.2024, ПРАЙМ
В Европе выросли биржевые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 1% – до 462 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.10.2024, ПРАЙМ
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2024-10-23T20:04+0300
экономика
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 1% – до 462 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 457,5 доллара (+0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 453,6 доллара (-0,4%), ценовой максимум – 466,6 доллара (+2,5%). Последние фьючерсы торговались по 461,8 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. В третьем квартале средние котировки выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
20:03 23.10.2024 (обновлено: 20:04 23.10.2024)
 
В Европе выросли биржевые цены на газ

ICE: биржевые цены на газ в Европе выросли на 1% - до $462 за тыс кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника поднялись на 1% – до 462 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 457,5 доллара (+0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 453,6 доллара (-0,4%), ценовой максимум – 466,6 доллара (+2,5%). Последние фьючерсы торговались по 461,8 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,3 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. В третьем квартале средние котировки выросли до 405 долларов.
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При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
 
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