https://1prime.ru/20241023/gazprom-852368763.html

"Газпром" планирует начать добычу водорода

"Газпром" планирует начать добычу водорода - 23.10.2024, ПРАЙМ

"Газпром" планирует начать добычу водорода

"Газпром" считает добычу природного водорода актуальной, обнаружил попутный водород на некоторых скважинах и рассматривает возможность поиска водорода в... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T17:17+0300

2024-10-23T17:17+0300

2024-10-23T17:18+0300

россия

газпром

водород

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. "Газпром" считает добычу природного водорода актуальной, обнаружил попутный водород на некоторых скважинах и рассматривает возможность поиска водорода в Якутском и Иркутском центрах газодобычи, однако до коммерческой составляющей "еще долго", рассказал генеральный директор "Газпром водорода" Константин Романов. "Тема, которая мне кажется перспективной, – это природный водород. Мне кажется, не принижая технологическую составляющую водородной тематики, добыча природного водорода остается актуальной. Мы сейчас провели отборы проб на некоторых скважинах, выявили этот природный водород. Не в таком количестве, как хотелось бы для каких-то коммерческих нужд. Но то, что он есть в недрах, это подтверждено", – отметил Романов. Обнаруженный водород попутный, уточнил он. "Мы изначально знали, что он там предполагается по геологическому строению, провели в начале теоретическую работу. Там всего лишь до 3%, это небольшая величина", - продолжил Романов, отметив, что "до коммерческой составляющей, наверное, еще идти долго и долго". "Но как пример мы хотим такое реализовать. Я думаю, что до конца года мы эту работу выполним и перейдем к стадии поиска вариантов с более высокой концентрацией водорода. Мне кажется, с высокой перспективой там, где у нас находится Якутский центр добычи, Иркутский. Сейчас мы работали как раз с ареалом Ковыктинского месторождения, но там были такие показатели", – сказал он. "Газпром" и правительство РФ осенью 2021 года договорились объединить усилия для развития водородной энергетики. В рамках соответствующего соглашения в целях развития водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа разработана и согласована дорожная карта.

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россия, газпром, водород