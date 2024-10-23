https://1prime.ru/20241023/germaniya-852356514.html

"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине

"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ

"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине

Правительство Германии потеряло возможность влиять на урегулирование конфликта в Украине. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился эксперт и... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T11:51+0300

2024-10-23T11:51+0300

2024-10-23T11:51+0300

политика

германия

украина

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии потеряло возможность влиять на урегулирование конфликта в Украине. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился эксперт и экс-сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун."Немецкое правительство полностью упустило все реальные шансы на вмешательство в мирный процесс на Украине. Германия отказалась от дипломатии, от влияния на переговоры и, как и в других вопросах международной политики, окажется на проигравшей стороне, потому что никто больше не воспринимает ее всерьез, и она не предлагает никакого усиления международного влияния в плане дипломатии и переговоров", - сказал собеседник агентства.Браун особенно раскритиковал министра иностранных дел Анналену Бербок, которую он считает "поджигательницей войны", а также канцлера Олафа Шольца и его окружение.Он считает, что правительство проявляет полную некомпетентность, так как оно уже не воспринимается всерьез.Эксперт заключил, что немецкому движению за мир необходимо прийти к консенсусу о возможности урегулирования конфликта на Украине и предотвращения размещения американских ракет в Германии.

https://1prime.ru/20241022/zelenskiy-852334929.html

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германия, украина