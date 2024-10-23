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"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
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"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине
"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине - 23.10.2024, ПРАЙМ
"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине
Правительство Германии потеряло возможность влиять на урегулирование конфликта в Украине. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился эксперт и... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T11:51+0300
2024-10-23T11:51+0300
политика
германия
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии потеряло возможность влиять на урегулирование конфликта в Украине. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился эксперт и экс-сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун."Немецкое правительство полностью упустило все реальные шансы на вмешательство в мирный процесс на Украине. Германия отказалась от дипломатии, от влияния на переговоры и, как и в других вопросах международной политики, окажется на проигравшей стороне, потому что никто больше не воспринимает ее всерьез, и она не предлагает никакого усиления международного влияния в плане дипломатии и переговоров", - сказал собеседник агентства.Браун особенно раскритиковал министра иностранных дел Анналену Бербок, которую он считает "поджигательницей войны", а также канцлера Олафа Шольца и его окружение.Он считает, что правительство проявляет полную некомпетентность, так как оно уже не воспринимается всерьез.Эксперт заключил, что немецкому движению за мир необходимо прийти к консенсусу о возможности урегулирования конфликта на Украине и предотвращения размещения американских ракет в Германии.
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германия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
11:51 23.10.2024
 
"Упустили все шансы". В ФРГ дерзко высказались о ситуации на Украине

Браун: правительство ФРГ потеряло шансы повлиять на урегулирование на Украине

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии потеряло возможность влиять на урегулирование конфликта в Украине. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился эксперт и экс-сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
"Немецкое правительство полностью упустило все реальные шансы на вмешательство в мирный процесс на Украине. Германия отказалась от дипломатии, от влияния на переговоры и, как и в других вопросах международной политики, окажется на проигравшей стороне, потому что никто больше не воспринимает ее всерьез, и она не предлагает никакого усиления международного влияния в плане дипломатии и переговоров", - сказал собеседник агентства.
Браун особенно раскритиковал министра иностранных дел Анналену Бербок, которую он считает "поджигательницей войны", а также канцлера Олафа Шольца и его окружение.Он считает, что правительство проявляет полную некомпетентность, так как оно уже не воспринимается всерьез.
Эксперт заключил, что немецкому движению за мир необходимо прийти к консенсусу о возможности урегулирования конфликта на Украине и предотвращения размещения американских ракет в Германии.
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