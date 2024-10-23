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Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
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Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС
Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС - 23.10.2024, ПРАЙМ
Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС
Генесек ООН Антониу Гутерреш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает парламент Республики Татарстан. | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T06:39+0300
2024-10-23T06:39+0300
брикс
оон
антониу гутерреш
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Генесек ООН Антониу Гутерреш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает парламент Республики Татарстан. "Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС", - отмечается в сообщении.В международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.В понедельник в Кремле анонсировали, что президент России Владимир Путин и Гутерреш обсудят на переговорах в Казани работу ООН, кризис на Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг Украины. В офисе Гутерреша до вторника поездку генерального секретаря в Казань не подтверждали. Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года председательствует в организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство РФ проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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брикс, оон, антониу гутерреш
БРИКС, ООН, Антониу Гутерреш
06:39 23.10.2024
 
Гутерреш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генеральный секретарь ООН прибыл в Казань на саммит БРИКС

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ
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КАЗАНЬ, 23 окт - ПРАЙМ. Генесек ООН Антониу Гутерреш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает парламент Республики Татарстан.
"Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС", - отмечается в сообщении.
В международном аэропорту "Казань" имени Г. Тукая Гутерриша встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
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В понедельник в Кремле анонсировали, что президент России Владимир Путин и Гутерреш обсудят на переговорах в Казани работу ООН, кризис на Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг Украины. В офисе Гутерреша до вторника поездку генерального секретаря в Казань не подтверждали.
Саммит БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года председательствует в организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство РФ проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
БРИКСООНАнтониу Гутерреш
 
 
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