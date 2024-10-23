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Heineken за девять месяцев незначительно уменьшил выручку

Heineken за девять месяцев незначительно уменьшил выручку - 23.10.2024, ПРАЙМ

Heineken за девять месяцев незначительно уменьшил выручку

Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых девяти месяцев текущего года снизилась на 0,5% в годовом выражении - до 26,895 миллиарда евро,... | 23.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Выручка пивоваренного концерна Heineken по итогам первых девяти месяцев текущего года снизилась на 0,5% в годовом выражении - до 26,895 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. При этом выручка только за третий квартал у концерна сократилась на 5,5%, до 9,072 миллиарда евро. По итогам трех кварталов компания продала 180,1 миллиона гектолитров пива - на 1,7% меньше в годовом выражении. Органический рост продаж составил 1,6%. В странах Северной и Южной Америки продажи увеличились на 0,5%, до 64,8 миллиона гектолитров пива, в Европе - на 0,8%, до 60,3 миллиона. В Африке и на Ближнем Востоке - сократились на 20,4%, до 21,4 миллиона. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 5,3%, до 33,7 миллиона гектолитров. В третьем квартале общие продажи пива снизились на 2%, до 61,9 миллиона гектолитров. В Азиатско-Тихоокеанском регионе они составили 10,7 миллиона гектолитров, не изменившись в годовом выражении. В Европе зафиксирован рост на 1,8%, до 22,2 миллиона гектолитров, в Африке и на Ближнем Востоке - снижение на 16,8%, до 6,9 миллиона гектолитров пива. В странах Северной и Южной Америки объем продаж снизился на 1,3%, до 22,1 миллиона гектолитров. Heineken - нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются в 190 странах. Штат компании составляет более 85 тысяч человек.

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россия, нидерланды, heineken, пиво